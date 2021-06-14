右線已删左轉燈號意外未減 議員促降限速

專家：司機不熟路易慣性綠燈即行

香港汽車會會長李耀培表示，涉事的大涌橋路沒有行人過路處，路面及視野廣闊，司機途經時容易掉以輕心，特別是對該路段較為陌生的司機，容易慣性見到綠燈就起步，忽略實際交通燈號及路面情况。李耀培提醒駕駛者，不論是否職業司機，駛經涉事路段時應加倍留意，通過路口時可減慢車速，萬一遇上突發情况仍有時間反應，即使不幸與其他車輛相撞亦可減低撞擊力及傷亡程度。

李耀培建議，有關部門應在上址交通燈前50至100米設置路牌，提醒駕駛者須遵守交通燈號及慢駛，提高司機警覺。李耀培認為可參照外國做法，在此類十字路口設立高架交通燈，以減少小型車輛司機被重型車輛遮擋視線，減少看錯燈號的風險。

沙田區議員黎梓恩表示，運輸署近年已將指示左轉的「孭仔燈」設於路口左邊，並取消中間一組燈號的箭嘴，但意外仍經常發生，未見太大改善。他認為警方應在涉事路段加強執法，以及在孭仔燈前設置指示牌，提醒司機留意前方燈號。區議員容溟舟認為，現時行駛往沙田大涌橋路交界的速度較高，建議應由現時70公里的時速降低至50公里，以減低交通意外的嚴重性。此外亦建議在道路上設置偵測衝燈及超速裝置。