大涌橋路房車衝「孭仔燈」撼小巴1死 左轉燈亮兩車直駛 小巴司機頭壓車下亡

小巴57歲姓張男司機，身體多處嚴重受傷昏迷，救出後證實傷重不治。3男3女小巴乘客受傷清醒，年齡由27至66歲，分別送往兩間醫院治理。涉事白色私家車33歲姓池女司機，報稱胸口不適。她涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，送院作初步治理後已出院，其後由警員帶署扣查。據悉，涉事Audi A6白色私家車早前在網上放售，事發時女司機及其丈夫載同男買家往試車。

小巴翻側7人傷 房車女司機被捕

沙田圍路共5條行車線，左一、二線可左轉往大涌橋路，左邊有兩組孭仔燈，第三至五線可直駛往沙田鄉事會路及右轉大涌橋路。綜合網上車Cam片段，白色私家車沿沙田圍路不可左轉的第三線往沙田鄉事會路方向行駛，至大涌橋路燈位時，左邊兩組孭仔燈亮起左轉綠色箭嘴，多輛左一、二線車輛左轉。在第三線等候轉燈的深色私家車突然啟動直駛往沙田鄉事會路，白色私家車亦緊隨其後，惟駛至大涌橋路往馬鞍山方向的行車線時，攔腰撞向專線小巴右邊車身，小巴失控打「白鴿轉」，並向左邊翻側滑行。兩車衝燈直駛時，曾有與小巴同一方向行駛的私家車緊急停車。白色私家車車頭嚴重損毁，冒出白煙，兩男乘客下車，其中一人走往右邊車身協助司機下車。

路過男司機鄧先生表示，意外後多名司機及途人試圖開啟小巴太平門但不果，其後有人破開擋風玻璃，協助傷者離開車廂，但見到司機頭部壓在車輛與路面之間。涉事專線小巴為803路線，由大圍顯徑邨開往馬鞍山利安邨。小巴站長於意外後到場了解，稱涉事全職司機在公司斷斷續續任職約10年，駕駛803路線約兩年，事發時為第一轉車，以往甚少接獲乘客對其駕駛態度的投訴。

警尋另一衝燈房車 循有人衝燈方向調查

消防處高級消防隊長陳永滔表示，消防到場時發現小巴翻側，司機及一名乘客被困。消防員約10分鐘先後將兩人救出，小巴司機證實明顯死亡。新界南總區交通部特別調查隊第一隊主管陳浩文高級督察表示，兩車將拖往汽車扣留中心檢驗機件，警方循司機駕駛態度、會否有人違反交通燈指示及有否合適佩戴安全帶等方向深入調查，另外將根據資料聯絡深色私家車司機協助了解。呼籲市民，如目擊意外經過或有任何資料提供，請致電3661 1300與警方聯絡。

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