三成人擬賭歐國盃 欠債150萬青年：勿高估自制力

非法賭博參與者 近八成朋友介紹

路德會青亮中心（中心）及北區青年商會於5月11日至6月10日間收集330份網上問卷，發現逾16%曾參與非法賭博，最多人曾參與的非法賭博是足球投注（42%），其次是網上賭場（18%）。其中近八成人透過朋友介紹，逾三分之一經網上平台接觸。北區青年商會副會長葉卓禮認為，這反映朋輩影響及互聯網發達令更多不法之徒有機可乘，引誘市民非法賭博甚至染「賭癮」。

參與非法賭博受訪者中，近九成為男性，介乎30至50歲，教育程度絕大部分是中學或以上（96%）。其中兩成為19至29歲的青少年，有接近一半人有大專或以上學歷，顯示參與非法賭博者無分學歷。

19歲Woody（化名）兩年前首次透過社交網站接收有關非法網上賭博廣告，感覺新奇加上朋輩慫恿下，首次在網上賭博程式參與非法足球投注，此後不能自拔，透支信用卡甚至向財務公司借貸加大投注額。當時半工讀的他月薪8000元，每月卻投入約6000元非法賭博，最初贏過百萬元，但輸多贏少下曾累積150萬債務，需靠家人協助償還，關係破裂。他數月前開始接受戒賭輔導，現時做兩份工作償還剩餘債務及幫補家計，冀與家人修補關係，勸勉大眾要堅拒賭博。

同時，調查發現30.6%受訪者打算在歐國盃期間賭博。中心主任周雅瑩建議警方於歐國盃期間加強執法，打擊非法賭博集團，並設投訴機制讓市民檢舉。基於調查亦發現六成七受訪者不清楚非法賭博刑罰，周認為政府應加強公眾教育及宣傳，提防賭博陷阱。