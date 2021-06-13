輪椅充電中起火 獨居漢不治 專家倡每半小時觸摸電池 燙手即停叉

現場是何文田邨逸文樓20樓一個單位，昨凌晨零時許單位起火冒煙，多名住戶報案，消防到場出動一條喉及派出一隊煙帽隊將火救熄，其後在屋內發現57歲阮姓男住戶，他陷入昏迷，救護員為他急救及戴氧氣罩，由救護車送往伊利沙伯醫院，經搶救證實死亡。火警中多名住戶疏散至安全地方。

消防調查初步相信是單位內一輛充電中電動輪椅起火，起火原因無可疑，涉事電動輪椅嚴重焚毁，事後放於單位外。消防其後移除單位鐵閘，從單位內搬出大量焚毁雜物，包括多輛已損毁的電動輪椅及行李箱。

單位多雜物 區議員：曾接鄰居投訴

涉事單位牆壁及天花熏黑，廚房放滿雜物，大門焚毁，有鎖鏈鎖住大門。九龍城區議員黃永傑稱事主生前行動不便，出入需用電動輪椅，早年與母親同住，其母離世後獨居上址。黃續說過往收到零星事主鄰居投訴事主將雜物放出走廊。同層住戶陳太說事發時因關上房門開冷氣，不太聽到警鐘，鄰居致電告知才知悉火警。她其後出門逃生，到樓梯口時警員稱火警已救熄，遂返回住所。

英國機械工程師學會院士盧覺強指出，電動輪椅一般使用鋰電池，估計是充電器或電池故障，在電器已充滿電時繼續充電，絕緣體脫落或過熱，引起短路繼而起火。他建議為電器充電時，最好每半小時觸摸一下充電器及電池，如感到燙手應立即停止充電，充電時亦不應將電器放近雜物。

去年3月，筲箕灣愛東邨愛澤樓一中層單位內一部電動輪椅突然起火焚燒，起火單位一家三口送院治理。2017年10月，秀茂坪順天邨一名婦人在街上乘坐電動輪椅期間，輪椅突然冒煙起火，有途人見狀及時將她扶走並協助報警。