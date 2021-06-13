何君堯批同樂運動會 朱敏健：反應過火離題

朱敏健昨日在商台《政經星期六》稱，同樂運動會讓不論種族、界別、性傾向或特質的市民參與，部分議員對運動會的回應「稍為令人意外」，且「講了別的議題」，他說議員持相反意見無可厚非，但不應用標籤化、污名化字眼。對於辦運動會被指屬宣傳同性婚姻，他說「實在扯得太遠」，又指有關主辦單位屬某一特質群體組成，但難以此一概而論是推動什麼，「如果女權團體辦體育會，供不同男女參與，即是叫所有男人都變成女人嗎？」

保障內地人免歧視 已提政府4建議

至於曾有餐廳貼出「不招待講普通話客人」告示，朱敏健沒收到相關客人投訴，而平機會採取行動的前提是代表投訴人作民事程序。但他稱3月底已向政府提交保障內地人免受歧視的法律研究報告，當中有4個建議選項，包括將族內歧視亦列作種族歧視；加入居民身分歧視條款，例如新移民、過境旅客等，因其內地居民身分而受歧視亦屬違法；因居民來源地不同而產生的歧視亦屬違法；盼政府增加平機會調查蒐證及法律程序權力，即使無投訴人，亦可直接採適當法律行動。

禁歧視餵母乳修例 周六生效

《性別歧視條例》有關禁止歧視母乳餵哺的修例本周六（19日）生效，朱敏健稱，其後有人在工作間餵母乳或集乳，旁人作出言語或行為上騷擾均屬違法，「如果有人去房間集乳，另有人講有關乳牛的笑話，令當事人不適、受冒犯，都屬母乳餵哺騷擾」。他另稱平機會將研究擴大工作間性騷擾的法律保障，且很大機會今年內向政府提交相關法律研究報告。