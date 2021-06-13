有菲抵港機組毋須檢疫 國泰：已打針 符要求

梁子超稱風險高 倡機組打針亦須檢疫

不過，呼吸系統專科醫生梁子超認為，讓已打針機組人員免檢疫風險極高，形容是「玩火」，因他們在航機可能接觸各地的人。他又說，新加坡近期在醫院爆疫，部分人已打針仍染疫，但多數無病徵，若已打針機組人員染疫，出社區後或因無病徵而無法透過自我監察發現染疫，容易傳播給他人。他認為政府的安排沒汲取去年第三波疫情的教訓，建議已打針的機組人員也要檢疫或閉環式管理。

有國泰員工向本報透露，公司規定來往低風險地區航班機組人員，或回程機無載客，只要驗出陰性便毋須檢疫。該員工說，雖然菲律賓馬尼拉被列高風險，但相關機組人員在當地沒入境，故符合規定。

政府於2月公布曾逗留中國以外地方的機組人員須自我隔離；同心抗疫網站列出，本地機組人員須在指定酒店隔離，打完針隔離時間較短，惟沒列詳情。

國泰航空回覆，上述馬尼拉兩班航班的機組人員已打針，抵港時獲陰性結果才離開機場。運房局稱，已通知航空公司檢疫措施，抵港機組人員須向衛生署申報，並接受檢測或自我隔離。

（新冠疫情）