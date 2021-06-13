有菲抵港機組毋須檢疫 國泰：已打針 符要求

【明報專訊】據傳媒報道，有即日來往馬尼拉至香港的機組人員返港後的新冠檢測呈陰性便毋須檢疫。國泰航空回應稱，上述機組已打針及驗出陰性，符合政府要求。
梁子超稱風險高 倡機組打針亦須檢疫
不過，呼吸系統專科醫生梁子超認為，讓已打針機組人員免檢疫風險極高，形容是「玩火」，因他們在航機可能接觸各地的人。他又說，新加坡近期在醫院爆疫，部分人已打針仍染疫，但多數無病徵，若已打針機組人員染疫，出社區後或因無病徵而無法透過自我監察發現染疫，容易傳播給他人。他認為政府的安排沒汲取去年第三波疫情的教訓，建議已打針的機組人員也要檢疫或閉環式管理。
有國泰員工向本報透露，公司規定來往低風險地區航班機組人員，或回程機無載客，只要驗出陰性便毋須檢疫。該員工說，雖然菲律賓馬尼拉被列高風險，但相關機組人員在當地沒入境，故符合規定。
政府於2月公布曾逗留中國以外地方的機組人員須自我隔離；同心抗疫網站列出，本地機組人員須在指定酒店隔離，打完針隔離時間較短，惟沒列詳情。
國泰航空回覆，上述馬尼拉兩班航班的機組人員已打針，抵港時獲陰性結果才離開機場。運房局稱，已通知航空公司檢疫措施，抵港機組人員須向衛生署申報，並接受檢測或自我隔離。