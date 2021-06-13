兩醫生工會換屆 主席：衛署離職潮下險解散

公共醫療醫生協會會長馬仲儀和政府醫生協會主席李慧茵卸任，兩協會昨舉行周年大會並選出新會長和主席。屯門醫院婦產科副顧問醫生凌霄志獲選公共醫療醫生協會新會長，衛生署家庭醫學科副顧問醫生張刻勁獲選政府醫生協會新主席，二人在無反對下當選，任期同為一年。

稱工會受基本法保障 「會說該說的事」

凌霄志過去兩年為屯門醫院醫生協會主席，去年加入公共醫療醫生協會做執委，今年協會有多名資深成員退出，形容自己工會經驗尚淺，如「素人當選」。他認為現在很多時將工會工作和政治掛鈎，對他而言生活難完全與政治切割，雖然《港區國安法》實施，但工會工作受基本法保障亦符國安法，會繼續用合法方式爭取同業權益，亦不太擔心任工會會有什麼後果，「會說該說的事，做該做的事」。

公共醫療醫生協會：部分執委考慮選選委

凌霄志不樂見有同事因工作環境和社會事件要有激進行動例如罷工，但稱衍生有關行動是因正式溝通現裂縫和社會議題很受關注，該會不願只做「福利莊」，未來盼與醫管局和政府更多溝通，他亦知悉有個別執委考慮以個人名義參選特首選委，目前仍屬早期討論階段。凌認為，公營醫生過去兩年關心社會、積極應對各樣事件和緊守崗位，盼政府予他們資源和重視。

張刻勁亦稱，該協會過去一年面對最嚴峻挑戰，很多衛生署醫生包括執委離職險面臨解散，他因協會踏入46周年，若不能延續很惋惜，臨危受命盼「撐住」協會，未來會繼續擔任管理層和員工間的溝通橋樑。

引入免試醫生料反對聲小 盼社會更多討論

對於港府提出修例擬免試引入非本地培訓，凌霄志和張刻勁均憂經濟下行時或重演醫科畢業生失業情况，凌又認為政府擬增特別註冊制的「弱點」是基於認可院校名單，憂新制或製造不公平，亦關注海外醫生獲聘期間每年考核的形式細節。凌相信條例會在少反對聲音下通過，但希望社會更多討論，並繼續爭取與政府討論落實細節。張刻勁則稱，衛生署需持續改善醫生薪酬待遇和工作環境，免流失問題不斷。

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