許樹昌：科興稱三期研究出爐 始申降接種年齡

許樹昌昨在商台《政經星期六》稱，科興曾在網上會議公布針對兒童的第一、二期數據，顯示兒童接種後有較好抗體水平，安全性亦不錯，但科興日前已通知衛生署，會等完成第三期研究及有多點實戰數據後，才會向港府申請下調接種年齡，預計今年第四季申請。

醫局正研「篤手指」驗抗體產品

至於復必泰，港府已批准降低接種年齡至12歲，許樹昌說，兒童接種後4日內不要劇烈運動，若有心口痛應求醫。他又說，「疫苗假期」不止成人需要，兒童打針後也需多休息。他說，醫管局正在收集兒童部分疾病的背景發病率，例如心肌炎、神經系統問題等，待兒童開始打針後可用作比較。

政府計劃為已打疫苗的入境者驗抗體，驗出陽性才能縮減檢疫期，許樹昌表示，醫管局正協助政府研究3種「篤手指」驗抗體產品，當中一種效果似乎頗理想，但現時只做了20多個樣本，要驗多些樣本才能確定效果。

此外，一名17歲女生早前感染最先在英國發現的Alpha變種病毒，衛生署至昨仍未查出感染源。許樹昌說，很可能是有入境者潛伏期較長，離開檢疫酒店才將病毒帶入社區，而不少發展中國家或未必會將當地病毒基因排序通報世衛或放上網，故本港暫未找到該個案病毒來源。

增3印尼輸入個案 禁雅加達國泰機抵港

昨新增3宗輸入個案，全是6月11日乘CX798航班從印尼抵港外傭，其中32歲外傭（第11877宗）和39歲外傭（第11878宗）都驗出L452R變異病毒株，3人均沒驗出N501Y變異病毒株，來自雅加達的國泰航空客機因此由6月12至25日禁止抵港。

（新冠疫情）