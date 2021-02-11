「差別待遇」看是否合理及必要 旅社食肆招聘列打針「無問題」 平機：未接種員工失獎金 或受法律挑戰

炒未接種者須證必要

對於僱主要求未打針員工停工是否構成歧視，朱敏健昨於商台《政經星期六》稱，與疫苗歧視最相近是《殘疾歧視條例》規管範圍，惟條例提及僱主為保障公共健康作出措施而構成差別待遇，若屬合理而需要則可獲豁免。朱解釋，若不打針員工不可在某區域工作，差別待遇較細，合理性和需要性亦較大；若員工因未打針而遭解僱，僱主要證明解僱屬合理而需要，則難度較高。

若有學校日後只准已打針教師返校，不打針則留在家中網上教學，朱敏健形容這是差別待遇，但有醫學指引校園達七成接種才可全面復課，而學校因希望全面復課，故安排未打針教師網上教學，這屬很合理而有必要。

未打針教師只可網課屬合理

對於招聘廣告列明要打針才可上班，朱認為「無問題」，如航空、旅遊、餐飲等行業，員工不打針令公司難營運，故要求合理及必要性較強；若是外賣行業，可以其他措施代替，故同一要求在不同行業合理及必要性均不同，而該要求對人構成損失愈低，愈易被界定為合理而必要。

若酒樓僱員因未打針而不獲加薪或不獲發獎金，朱敏健稱有關做法未必屬必要，有可能受到員工的法律挑戰。朱解釋，需視乎該業務是否有這麼強烈的要求、有否其他代替措施等，若因員工不打針令食肆無法延長營業時間，或不打針員工只可在有限區域工作，僱主能將工作量化，證明只是衡工量值，那就脫離歧視範圍。

至於有酒店要求員工打針，否則日後可能裁員，朱敏健稱這距離歧視概念較遠，因酒店或因虧蝕裁員，那是裁去冗員或不打針員工亦屬兩個不同考慮，而酒店無明言是裁走不打針員工。他稱平機會有收到就疫苗歧視的查詢，包括已打針少數族裔仍未可上班、檢測後不准入地盤範圍等，但無接到因未打針而遭差別待遇的投訴。

明報記者

（新冠疫情）