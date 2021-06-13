斑蛾蟲災殺入市區 紅磡50榕樹遭殃

政府引土壤注射法除蟲

康文署回覆證實紅鸞道垂葉榕受蟲害影響，已加強滅蟲。發展局稱蟲害或有蔓延迹象，早前與9個主要樹木管理部門舉行會議，統籌應對朱紅毛斑蛾工作，亦會加強巡查古樹有否受影響。樹木管理部門正引入以土壤注射法讓除蟲劑浸透至樹葉，令啃食樹葉的幼蟲死亡。

袁達成昨早到紅磡，發現紅磡港鐵站天橋往紅鸞道一帶的垂葉榕受蟲災影響，亦牽連附近的馬頭涌官立小學（紅磡灣）、酒店及屋苑，黃埔花園則暫未見蟲蹤。他用望遠鏡看到小量朱紅毛斑蛾幼蟲在樹冠上啃食葉片，地面花槽現不少幼蟲屍體，目測約50棵樹受災，部分榕樹四至五成樹葉被啃食。

樹藝師倡分區管理蟲害免擴散

袁稱，以往是新界才會出現朱紅毛斑蛾蟲，現時在紅磡出現「有少少奇怪」，相信涉及人為傳播，隨車或人「搭順風車」出市區。至於會否擴散至栢麗大道古榕樹群，他認為附近沒有相連榕樹群，理論上不易傳播。

他建議政府分區管理害蟲，限制保養人員未經清理前，由「疫區」去其他區域工作，亦要加密監測，防止蟲災擴散；而現時新界西北蛾蟲完成產卵，很快就會再掀蟲災，希望政府盡快跟進。

（城市保育）