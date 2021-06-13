現低於七成指標 何建宗：存水量需夠港人用半年

以去年用量計 現存水量夠用4.3月

何建宗說，港府一直以水塘七成存水量為指標，原因是水塘存水量要維持足夠供應港人使用6個月，以備萬一東江水未能供港。水務署網頁顯示，截至6月7日全港水塘存水量約3.62億立方米，較去年同期的4.26億立方米減少6400萬立方米；以2020年每日全港耗水量約278.6萬立方米計算，現時存水只夠使用約4.3個月。

倡撥更多東江水 儲船灣淡水湖

2017年港府推動「土地大辯論」期間，有測量師提出填平船灣淡水湖，水務署前署長馬利德接受傳媒訪問時強調，水務署一直有一個重要考慮，就是香港水塘存水量要維持足夠供應港人使用6個月，若沒有船灣淡水湖，會影響存水量。

馬利德當時又稱水務署曾向廣東省水利廳了解，如東江水設施有問題需維修，有可能暫停供水3至6個月。

不過，水務署回應本報查詢稱「本港水塘的總存水量屬正常範圍」，該署會繼續按本港需要輸入東江水，並透過靈活調配，供應原水至各濾水廠處理，然後輸送至各食水供應區，確保全港食水供應穩定。

該處續稱，現行東江水供水協議每年供水量上限，即8.2億立方米，僅佔東江每年平均流量約3%，加上東江流域中上游有3座大型水庫（新豐江水庫、楓樹壩水庫和白盆珠水庫）的存水可供調度，確保香港可按供水協議獲得東江水供應至每年供水量上限。

（城市保育）