雨量少 水塘集水量減99% 專家：今夏或超東江水供港上限

明報記者 馬耀森

首5月雨量有紀錄次低

翻查天文台網頁，今年首5個月累積雨量為163.1毫米，較同期（1997至2020年）正常值590.9毫米少約72%，是有紀錄以來第二低，僅次於1963年1至5月的40.1毫米總雨量，而當年香港經歷了一次嚴重制水。水務署回覆查詢時表示，該署一直就雨量預測與天文台保持緊密聯繫，根據天文台提供的資料，香港大約80%的雨量是在5至9月錄得，所以香港今年會否出現極端少雨量情况仍有待觀察。

水署：總存水量現屬正常範圍

水務署表示，雖然現時有個別水塘的存水量較低，但本港水塘總存水量屬正常範圍，東江水供應亦穩定，該署會按本港需要輸入東江水，確保食水供應穩定。但水質事務諮詢委員會前主席何建宗認為，今年1至5月集水量「少得可憐」，加上天文台預測夏季雨量正常至偏少，認為形勢不樂觀，若今年整體集水量偏低，不但有可能用盡東江水8.2立方米「配額」，甚至要動用粵港合約訂明的最終供水量，才可滿足全港耗水量。

何建宗說，去年本港耗用食水10.17億立方米，即使用盡東江水的8.2億立方米「配額」，餘下1.97億立方米食水須靠本地收集，然而今年1月至5月本地集水量僅21萬立方米，若未來數月累積集水量未能達到1.97億立方米，港方或有需要向內地提出「額外」供水，「否則會唔夠水用」。

自2006年起，東江水供水協議一直沿用「統包」方式，本港每年獲得的供水量可達協議所訂的上限保證，並可按當年的集水量，彈性輸入所需的東江水量。現行東江水供水協議的每年供水量上限為8.2億立方米，可以確保香港即使遭受到百年一遇的旱情，供水仍不會受影響，而雙方同意在2021至2023年的協議保留11億立方米的最終供水量。

指極端天氣增乾旱機率 何建宗籲節約用水

水務署稱，「倘若香港需要的供水量超過現時的上限8.2億立方米，有關供水安排及額外須付粵方的水價須另行商議」。

何建宗說，氣候變化令極端天氣更頻密，「一係暴雨，一係雨都唔多滴，就算落雨都未必落入水塘」，未來出現乾旱的機率相對增加，若香港出現乾旱，東江在相同氣候區域同樣會受影響，呼籲市民要有危機意識，節約用水。

料制水機率不大

陳漢輝：協議確保水供應

水資源及供水水質事務諮詢委員會前主席、水務安全學會會長陳漢輝亦稱，氣候變化下，降雨有時會變得「可遇不可求」，他認為今年雨量偏低，全年集水量會否受影響仍有待觀察，又指粵港供水協議保留11億立方米的最終供水量，在緊急情况下確保有水供應，本港需要制水機率不大，但他強調食水是珍貴資源，呼籲市民節約用水。

（城市保育）