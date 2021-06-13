稱帖文「學術角度」無提集結 賢學思政批罪名「莫須有」

被捕二人今晨陸續保釋

賢學思政日前在facebook稱昨晚在旺角擺街站，警方前日以涉嫌煽惑他人參與非法集結及宣傳或公布未經批准集結，拘捕召集人王逸戰及發言人黃沅琳，又指賢學思政「在網上多次發放武力抗爭的資訊」。

稱探討抗爭手段正當性

「倘濫捕證明我哋係啱」

陳枳森說，賢學思政發布武力抗爭內容的帖文均以「學術角度」出發，探討公民義務及不同抗爭手段的正當性及影響，並回顧2019年歷史，但被警方抹黑為鼓吹暴力，認為可見香港學術探討的自由已被抹殺。他又稱，昨日賢學思政原定街站主題為「身土不二 烽煙再起」，內容則強調不應放棄此地，在地堅持抗爭的必要，並無鼓吹集結。

陳枳森說，昨日是6．12事件兩周年，賢學思政不會有任何活動，自己會以個人身分出現，但不會是街站形式。他多次強調「每人有唔同嘅崗位」，多番稱「真正嘅香港人會知道今晚（昨晚）應該要做乜」。

被問到會否擔心被指煽動，他說，「如果咁係煽動，證明佢對我哋政治組織係濫捕，佢濫捕我哋，都證明我哋係啱嘅，證明我哋所做嘅事政權係害怕嘅」，又指「2019年擺街站會被視為左膠，𠵱家擺街站竟然會被視為眼中釘，唔輪到我哋擔心被捕」。他稱，賢學思政並非學生組織，而是抗爭者組織，當組織有人被捕時，「呢個新時代，我哋應該前仆後繼為其他人補位」。陳續說，王逸戰及黃沅琳都於前日完成錄口供程序，他相信二人即將獲釋。

（反修例風暴）