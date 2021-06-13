旺角派「黃廠」口罩 領取者：如播種

30多歲李先生在Instagram得知活動，昨特意前來取口罩，又買了一把雨傘及一副啤牌。他稱兩年前的6月12日因有工作在身，未能出席示威活動；時至昨日，他形容「大家已轉型，不會硬性表態，要變通」、「你對於嗰件事，覺得鍾意、支持就去做，唔知將來仲可以做幾多，今日仲可以做時，做得幾多得幾多」。他又認為「好多嘢做咗都唔知有無用，係做咗出來互相影響」，形容行動似播種，「可能呢一刻大家感覺比較差，好多嘢睇你堅唔堅持到，只要你相信」。

黑衫黑口罩「表態」 「愈制止愈要出嚟」

而在銅鑼灣，市民劉先生昨身穿黑衣，並於黑口罩上別有「香港加油」襟章，又於黑背包扣上「香港加油」扣針。他笑言「日日都咁著，日日都表緊態」，認為是「長年的抗戰」。被問會否擔心被捕，他說順其自然，「《基本法》寫明我哋有自由表達意見」。他又認為，政府愈希望制止市民表態，愈要堅持「行出嚟」。

市民姚先生昨日戴上印有「F.D.N.O.L.」的黃口罩到銅鑼灣，他說港人應要習慣以後本港將不能紀念反修例運動，對本港現况感無奈。

（反修例風暴）