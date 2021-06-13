青年喊「光時」 警衝朗豪坊拘捕 另拘涉堵路兩男 一人14歲

29人被票控犯聚

至近凌晨時分，警方仍在旺角港鐵站E出口一帶執法，一度截查包括本報記者等在內的傳媒及市民，記者現場觀察，約8人被票控違反「限聚令」。

昨晚約9時半，朗豪坊商場有人叫喊「光復香港 時代革命」口號，一批警員突然衝入商場，並跑到通往康得思酒店的天橋，拉起橙帶截查橋上10多人。警方增援後，現場多達60警員，有警員一度持警棍戒備，行動中一名男子被帶上警車。有被截查後放行的男子稱，本與朋友在場聊天，不知警員為何衝上來。警方事後在facebook稱，有人群在朗豪坊商場集結及叫囂，亦有人一度高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號，有關行為或干犯《公安條例》、限聚令及《港區國安法》。警方稱執法期間一名19歲男子不斷高聲叫囂，煽動他人情緒，遂以公眾地方行為不檢罪拘捕。警方又在朗豪坊外票控兩名女子違反「限聚令」。

警方又稱，約10時半有兩名男子走出旺角山東街和洗衣街交界，以卡板和垃圾等雜物堵路。現場埋伏便衣探員隨即制止，並以在公眾地方擾亂公共秩序罪拘捕兩名分別14和19歲男子。警方較早前在facebook稱下午4時旺角登打士街近花園街處有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路，至晚上約7時，旺角亞皆老街、奶路臣街和花園街附近分別有人在行人路推倒雜物。

工盟每人隔3米派傳單遭票控

學聯街站被截查指「煽動」

職工盟聯同醫管局員工陣線共8人昨午5時許在旺角行人天橋擺街站及派傳單，經多次警告後，警員把8人拉入封鎖線及票控。員工陣線副主席羅卓堯獲放行後稱，一行8人以個人為單位，每人相隔逾3米派傳單，仍被票控違反限聚，質疑警方執法沒標準。學聯及嶺大學生會有4名成員7時許在同一地點擺街站，遭警方截查。學聯代表會主席郭維稱，街站一直不多於4人，但警方指他們可能干犯限聚令，又說街站宣傳內容有「煽動意味」。他認為，「我哋講嘅內容只係真相，我唔覺得我哋有錯，警方亦未能講出我哋邊一句係煽動，我哋相信呢個無疑係一個打壓。」

警方昨午3時許開始在銅鑼灣記利佐治街及東角道一帶駐守，並封鎖行人專用區一帶，及後持續截查市民。警方亦在3條過海隧道設路障，其中在紅隧口霸佔兩條行車線，交通受阻，有警員登上巴士調查乘客。警方昨午4時許在灣仔告士打道截查一名15歲女童，她未能出示身分證明文件，遂將她帶回警署，通知家人接回，另又在銅鑼灣截查一名19歲男子時搜獲小量大麻而拘捕。

警三隧設路障 登巴士查乘客

一名自稱「香港人」的女子昨晚在銅鑼灣被拉入防線截查，其間她舉起「五大訴求，缺一不可」手勢，其後稱自己到銅鑼灣行街，勸喻警方冷靜後被截查。廖小姐與友人昨晚吃飯後經過記利佐治街被截查，她說警方在現場不停警告市民保持社交距離，她經過時質疑警員「你都無做點解要我做？」便遭警員帶到封鎖線內搜袋及抄下身分證資料，她說有言論自由，不感害怕。

（反修例風暴）