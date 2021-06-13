周庭出獄：苦痛終完 好好休息 數十支持者冒雨迎接喊「加油」

一語不發 摘眼鏡拍照後登車走

周庭紮起馬尾，較入獄前長出不少黑髮，精神不錯。她穿印有「You are doing so great」字樣白衣及粉紅長裙離開懲教車輛，甫下車引來大批傳媒簇擁追訪，她不久後摘下眼鏡面對鏡頭。有記者以日文發問，但周庭沒有發言，由親友護送上私家車。

支持者向周庭遞上一大疊信件，由其親友接收；有人不斷大叫「周庭好好休息」、「周庭加油」，有人情緒激動眼眶泛紅。另有人重複叫喊「光復香港」，在場協助開路的警員沒有理會。

離島居民聲援：入獄不合理 冒雨也要來

住在大嶼山的65歲梁先生，昨早8時許抵達大欖涌舉黃傘聲援，他說周庭年紀輕輕分清善惡黑白，勇敢站出來發聲，政權送她入獄不合理，感到非常心痛，縱使冒大雨也要出來表示敬意。

周庭出獄吸引大批外國媒體採訪，包括日本放送協會（NHK）、《日經新聞》、《朝日新聞》、路透社、法新社等。周庭出獄後在Instagram上載一張全黑相片，文中寫道「痛苦的半年零二十天，終於完結了」，她感謝冒雨前來的朋友，並稱接下來要好好休息及養好身體，「因為身體在這段期間變得太瘦弱了（苦笑）」。流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰亦留言稱「好好休息」。

尚有國安案在身保釋候查

周庭另仍有可能因國安罪行被起訴，她去年8月涉違反《港區國安法》「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪被捕，現獲准保釋候查。

明報記者

（反修例風暴）

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