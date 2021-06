周庭出獄：苦痛終完 好好休息 數十支持者冒雨迎接喊「加油」

一語不發 摘眼鏡拍照後登車走

周庭紮起馬尾,較入獄前長出不少黑髮,精神不錯。她穿印有「You are doing so great」字樣白衣及粉紅長裙離開懲教車輛,甫下車引來大批傳媒簇擁追訪,她不久後摘下眼鏡面對鏡頭。有記者以日文發問,但周庭沒有發言,由親友護送上私家車。

支持者向周庭遞上一大疊信件,由其親友接收;有人不斷大叫「周庭好好休息」、「周庭加油」,有人情緒激動眼眶泛紅。另有人重複叫喊「光復香港」,在場協助開路的警員沒有理會。

離島居民聲援:入獄不合理 冒雨也要來

住在大嶼山的65歲梁先生,昨早8時許抵達大欖涌舉黃傘聲援,他說周庭年紀輕輕分清善惡黑白,勇敢站出來發聲,政權送她入獄不合理,感到非常心痛,縱使冒大雨也要出來表示敬意。

周庭出獄吸引大批外國媒體採訪,包括日本放送協會(NHK)、《日經新聞》、《朝日新聞》、路透社、法新社等。周庭出獄後在Instagram上載一張全黑相片,文中寫道「痛苦的半年零二十天,終於完結了」,她感謝冒雨前來的朋友,並稱接下來要好好休息及養好身體,「因為身體在這段期間變得太瘦弱了(苦笑)」。流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰亦留言稱「好好休息」。

尚有國安案在身保釋候查

周庭另仍有可能因國安罪行被起訴,她去年8月涉違反《港區國安法》「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪被捕,現獲准保釋候查。

明報記者

(反修例風暴)

