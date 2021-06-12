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2021年6月12日星期六
港聞二
fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力
電檢處警告違法 反修例紀錄片放映會取消
國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書
騙徒呼全名索密碼 經PayMe轉錢走 扮職員來電 事主15分鐘失3000元
騙徒知事主資料 專家料關fb泄密
港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率
法院批「越獄」罪可引渡 印通緝犯文子星上訴
覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」
今年首掛一號波 市民照揚帆
六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒
促釋放王逸戰 鄒幸彤：現進入「預防性拘捕時代」
上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法
爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止
學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫
王婆婆襲高院保安案7．14裁決
議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情
專家：癌症心臟病童須詢醫生
六七成接種仍捱轟 陳沛然促政府為醫護講說話
港昨沒確診 哥倫比亞及韓國列高風險
13歲女涉指使15歲男淋紅油 同被捕
公民科可教抗疫禁論疫源 教局培訓課：發展中議題欠客觀數據
巴士攔腰撞的士15傷
田飛龍：反外國制裁法 港有必要配合
梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注
林鄭出席活動 沒談房屋政策
東涌線加小蠔灣站 配合車廠上蓋發展
涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪
兩男涉偷地盤材料被捕
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【Emily】何君堯未收口 稱尊重唔代表要推動 葉劉撐同志運動會 慢必畀讚
【Emily】民建聯辦「賢路」選黨內人才 要考通識問答
【Emily】李永達「出山」選民主黨副主席
【Emily】怡和送禮鼓勵打針 包括3架Benz
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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