涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪

控罪指出，被告於2018年至2019年4月28日，在天水圍五度強姦X。X案發時18歲。控方透露被告另涉毆打X，早前已承認兩項襲擊致造成身體傷害罪。

控方開案陳辭指出，X的父親2012年去世後，她被送到寄宿院舍，至2017年返回天水圍的家，與被告、母親和妹妹同住，其間被告經常打X。2018年底，X外婆的寓所裝修，某天被告帶X到X外婆家幫忙組裝睡牀，當時家中無其他人，被告突然帶X到睡房，將她推倒在牀並強姦她。X曾大叫「唔好」及推開被告，但不夠力，其間被告對她說「都話你要畀我啦」。事後X發現自己下體有血。

事主怕失去家庭啞忍 上司鼓勵後報警

被告其後以相同手法，帶X到其外婆家強姦她3次。至2019年4月，X向上司透露被「後父」打，上司建議她報警，不過X因害怕失去家庭而沒有報警。同年4月28日，被告再帶X到其外婆家強姦她，X事後決定向上司講出被強姦一事，並在上司鼓勵下報警。案件下周二續。

【案件編號：HCCC 117/20】