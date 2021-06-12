港聞

港聞二

涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪

【明報專訊】現年42歲的倉務員，涉嫌於大半年間多次帶同居女友的18歲女兒到其外婆家，趁屋內無人時，在睡房強姦她，並用手機拍下她的下體照片。事主最終向上司講出事件，並在上司鼓勵下報警。倉務員被控5項強姦罪，他不認罪，案件昨日在高等法院開審。

控罪指出，被告於2018年至2019年4月28日，在天水圍五度強姦X。X案發時18歲。控方透露被告另涉毆打X，早前已承認兩項襲擊致造成身體傷害罪。

控方開案陳辭指出，X的父親2012年去世後，她被送到寄宿院舍，至2017年返回天水圍的家，與被告、母親和妹妹同住，其間被告經常打X。2018年底，X外婆的寓所裝修，某天被告帶X到X外婆家幫忙組裝睡牀，當時家中無其他人，被告突然帶X到睡房，將她推倒在牀並強姦她。X曾大叫「唔好」及推開被告，但不夠力，其間被告對她說「都話你要畀我啦」。事後X發現自己下體有血。

事主怕失去家庭啞忍 上司鼓勵後報警

被告其後以相同手法，帶X到其外婆家強姦她3次。至2019年4月，X向上司透露被「後父」打，上司建議她報警，不過X因害怕失去家庭而沒有報警。同年4月28日，被告再帶X到其外婆家強姦她，X事後決定向上司講出被強姦一事，並在上司鼓勵下報警。案件下周二續。

【案件編號：HCCC 117/20】

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