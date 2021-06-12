梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注

本報昨日電郵特首辦及發展局，查詢會否重新考慮發展郊野公園邊陲用地，至截稿前未獲回覆。

梁：立會無拉布 更可行

梁振英昨於facebook表示，在規劃師、工程師、建築師及測量師協助下製圖，認為以70公頃（約相等於3.7個維園）大欖郊野公園邊陲土地，可建2.5萬個、每個實用面積500平方呎的居屋單位，售價每平方呎6000元；加上逾千個低密度長者獨立住宿單位規劃，共7萬人受惠，又稱「立法會沒有拉布了，這種建議更加可行」。他表示不反對其他增加土地供應的建議，但期望不要排除郊野公園邊陲地帶。

翻查資料，林鄭月娥初上任特首便成立土地供應專責小組推行「土地大辯論」，發展郊野公園邊陲選項的反對意見不少，最終未列入優先研究及推行選項（見表）。發展局長黃偉綸其後稱不會尋求改變郊野公園邊陲地帶的土地用途。他周三（9日）亦在立法會稱，現階段會集中資源推進8個小組建議的優先選項。

測量師：要研對生態影響

本研社：棕地遠超70公頃

蔡子強認為，梁振英的土地房屋政策建議無法提及「明日大嶼」、填海造地，因如同「跟林鄭口水尾」，反而提發展郊野公園邊陲可被大眾想起。

對於梁振英的建議，測量師學會土地政策小組主席、前土地供應專責小組成員劉振江表示，挑戰包括克服影響生態環境，以及是否符合郊野公園條例的問題，另亦要更多詳細研究，若要發展住宅，亦同時要研究鄰近地區的生活配套，包括店舖、學校、社區設施等。劉過往曾稱可研究發展郊野公園邊陲。

本土研究社成員陳劍青質疑梁振英「勞師動眾」方覓得70公頃土地，但香港棕地遠超於此，若70公頃已能發展2.5萬個單位，反而意味根本毋須開發郊野公園，「70公頃，許多不同地方都找到出來」。他說有關選址與原居民傳統殯葬區重疊，另外平整、基建工程亦可能成本甚高，質疑能否做到呎價6000元。