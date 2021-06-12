田飛龍：反外國制裁法 港有必要配合

倡列基本法附件成港法律 料不影響外企信心

田飛龍提到，以往外國對中國的制裁，尤其是涉港制裁，特區政府缺少資源、力量甚至勇氣反擊，故這方面必須要有國家的法律行動支撐。他相信，反制不會影響外資企業對香港的信心。

美總領事：國安法營造脅迫氣氛

美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）近日接受路透訪問，被問到對《港區國安法》看法，訪問引述他表示國安法營造了一種「脅迫氣氛」（atmosphere of coercion），威脅香港自由及香港作為國際商業中心地位。

史墨客稱，北京在港的干預「詆譭」了例行的外交活動，例如外國人員會見當地政治參與者。史墨客稱，人們不知道港區國安法紅線劃在哪，營造了不止不利於自由、也不利於商業的氣氛。

英指持續不守聯合聲明 外交部：混淆是非

英國政府周四（10日）發表《香港問題半年報告》，指出中國去年7至12月曾兩度違反《中英聯合聲明》，一年內共3次，已宣布中國處於持續不遵守《聯合聲明》狀態；報告指出，《港區國安法》被用作大幅限制表達政治異見，阻礙言論自由及合法的政治辯論，與北京所稱的「只針對一小撮嚴重危害國家安全的人」有出入。

外交部發言人汪文斌昨反駁，報告一如既往混淆是非、顛倒黑白，充滿意識形態偏見。中方敦促英方放棄殖民舊夢，摒棄雙重標準，停止發表有關報告，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

港府亦稱，按國際法和不干涉的基本原則，外國政府不應企圖干預香港特區的事務，強烈反對英方「對香港的不實評論」。