港聞

港聞二

田飛龍：反外國制裁法 港有必要配合

【明報專訊】《反外國制裁法》昨獲全國人大常委會表決通過，即日施行。全國港澳研究會理事田飛龍（圖）接受now新聞訪問提出，有關法律是反制外部干預的「法律武器」，香港有必要配合，其中一方法是將法律列入《基本法》附件三，即成為香港法律，構成香港跟中央一起維護國家發展利益，另一方法是由特區政府主動制定自治權範圍內的阻斷或反制外部制裁的法律。全國人大常委譚耀宗昨表示，法例無提及如何處理港澳問題，包括是否需要納入到基本法附件三、本地立法，稱涉及外交事宜都由中央處理。

倡列基本法附件成港法律 料不影響外企信心

田飛龍提到，以往外國對中國的制裁，尤其是涉港制裁，特區政府缺少資源、力量甚至勇氣反擊，故這方面必須要有國家的法律行動支撐。他相信，反制不會影響外資企業對香港的信心。

美總領事：國安法營造脅迫氣氛

美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）近日接受路透訪問，被問到對《港區國安法》看法，訪問引述他表示國安法營造了一種「脅迫氣氛」（atmosphere of coercion），威脅香港自由及香港作為國際商業中心地位。

史墨客稱，北京在港的干預「詆譭」了例行的外交活動，例如外國人員會見當地政治參與者。史墨客稱，人們不知道港區國安法紅線劃在哪，營造了不止不利於自由、也不利於商業的氣氛。

英指持續不守聯合聲明 外交部：混淆是非

英國政府周四（10日）發表《香港問題半年報告》，指出中國去年7至12月曾兩度違反《中英聯合聲明》，一年內共3次，已宣布中國處於持續不遵守《聯合聲明》狀態；報告指出，《港區國安法》被用作大幅限制表達政治異見，阻礙言論自由及合法的政治辯論，與北京所稱的「只針對一小撮嚴重危害國家安全的人」有出入。

外交部發言人汪文斌昨反駁，報告一如既往混淆是非、顛倒黑白，充滿意識形態偏見。中方敦促英方放棄殖民舊夢，摒棄雙重標準，停止發表有關報告，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

港府亦稱，按國際法和不干涉的基本原則，外國政府不應企圖干預香港特區的事務，強烈反對英方「對香港的不實評論」。

上 / 下一篇新聞

fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力
fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力
電檢處警告違法 反修例紀錄片放映會取消
電檢處警告違法 反修例紀錄片放映會取消
國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書
國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書
騙徒呼全名索密碼 經PayMe轉錢走 扮職員來電 事主15分鐘失3000元
騙徒呼全名索密碼 經PayMe轉錢走 扮職員來電 事主15分鐘失3000元
騙徒知事主資料 專家料關fb泄密
騙徒知事主資料 專家料關fb泄密
港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率
港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率
法院批「越獄」罪可引渡 印通緝犯文子星上訴
法院批「越獄」罪可引渡 印通緝犯文子星上訴
覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」
覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」
今年首掛一號波 市民照揚帆
今年首掛一號波 市民照揚帆
六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒
六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒
促釋放王逸戰 鄒幸彤：現進入「預防性拘捕時代」
促釋放王逸戰 鄒幸彤：現進入「預防性拘捕時代」
上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法
上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法
爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止
爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止
學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫
學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫
王婆婆襲高院保安案7．14裁決
王婆婆襲高院保安案7．14裁決
議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情
議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情
專家：癌症心臟病童須詢醫生
專家：癌症心臟病童須詢醫生
六七成接種仍捱轟 陳沛然促政府為醫護講說話
六七成接種仍捱轟 陳沛然促政府為醫護講說話
港昨沒確診 哥倫比亞及韓國列高風險
港昨沒確診 哥倫比亞及韓國列高風險
13歲女涉指使15歲男淋紅油 同被捕
13歲女涉指使15歲男淋紅油 同被捕
公民科可教抗疫禁論疫源 教局培訓課：發展中議題欠客觀數據
公民科可教抗疫禁論疫源 教局培訓課：發展中議題欠客觀數據
巴士攔腰撞的士15傷
巴士攔腰撞的士15傷
梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注
梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注
林鄭出席活動 沒談房屋政策
林鄭出席活動 沒談房屋政策
東涌線加小蠔灣站 配合車廠上蓋發展
東涌線加小蠔灣站 配合車廠上蓋發展
涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪
涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪
兩男涉偷地盤材料被捕
兩男涉偷地盤材料被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯未收口 稱尊重唔代表要推動 葉劉撐同志運動會 慢必畀讚
【Emily】何君堯未收口 稱尊重唔代表要推動 葉劉撐同志運動會 慢必畀讚
【Emily】民建聯辦「賢路」選黨內人才 要考通識問答
【Emily】民建聯辦「賢路」選黨內人才 要考通識問答
【Emily】李永達「出山」選民主黨副主席
【Emily】李永達「出山」選民主黨副主席
【Emily】怡和送禮鼓勵打針 包括3架Benz
【Emily】怡和送禮鼓勵打針 包括3架Benz