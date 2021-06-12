公民科可教抗疫禁論疫源 教局培訓課：發展中議題欠客觀數據

教育局月初公布公民科《課程及評估指引》在有關探究學習的章節，指引稱「仍在發展當中的事件或議題，往往極具爭議」，未必有足夠及客觀可信資訊，難讓學生展開持平和具證據支持的討論，故不宜用作探究題材。

本港主題 重點教國安法不損港人權利

林思嫺昨在培訓課程說，有教師質疑為何不宜討論發展中議題。林解釋學與教活動應與課程相關，並配合學生心智發展，提供的資料數據亦須客觀可靠，惟發展中議題極具爭議，加上未必具足夠客觀數據支持，故不宜在課堂討論。

她以尚未完結的疫情為例，課程發展處就疫情為學校製作教學資源，當中簡介政府抗疫原則及本港疫情相關數據等，讓學生了解抗疫工作。林說教師可教授政府抗疫工作、政府與各界抗疫努力等，但疫症起源爭論欠客觀數據支持，教師不應在課堂討論。

公民科有三大主題，下設10個課題，局方昨逐一解釋教師教授各課題時可強調的重點，如有關本港的主題，重點包括「香港自古以來就是中國的領土」、《港區國安法》立法不影響港人權利等；而有關國家的主題，重點包括改革開放後人民生活質素轉變及提升、國家近5年規劃等（見表）。

未有教科書 倡參考基本法及國安教育日網站

教育局早前稱經審閱的公民科課本將於明年推出，今年9月教師授課時無教科書。當局昨稱課程發展處設計的通識科教材部分內容切合新科課程，學校可繼續用；又建議教師參考基本法網站、全民國家安全教育日網站等官方資料。