港聞

港聞二

公民科可教抗疫禁論疫源 教局培訓課：發展中議題欠客觀數據

【明報專訊】國情內容佔多的公民與社會發展科（下稱公民科）9月起逐步取代通識科。教育局昨為教師辦培訓課程，介紹公民科學習重點，主講者之一、課程發展處總課程發展主任林思嫺（通識教育/公民與社會發展）稱，教授新科時不宜討論「發展中」議題，她以新冠疫情為例，疫症起源的爭論欠客觀數據支持，教師不應在課堂討論，但若是政府抗疫工作、社會同心抗疫態度則可教授。

教育局月初公布公民科《課程及評估指引》在有關探究學習的章節，指引稱「仍在發展當中的事件或議題，往往極具爭議」，未必有足夠及客觀可信資訊，難讓學生展開持平和具證據支持的討論，故不宜用作探究題材。

本港主題 重點教國安法不損港人權利

林思嫺昨在培訓課程說，有教師質疑為何不宜討論發展中議題。林解釋學與教活動應與課程相關，並配合學生心智發展，提供的資料數據亦須客觀可靠，惟發展中議題極具爭議，加上未必具足夠客觀數據支持，故不宜在課堂討論。

她以尚未完結的疫情為例，課程發展處就疫情為學校製作教學資源，當中簡介政府抗疫原則及本港疫情相關數據等，讓學生了解抗疫工作。林說教師可教授政府抗疫工作、政府與各界抗疫努力等，但疫症起源爭論欠客觀數據支持，教師不應在課堂討論。

公民科有三大主題，下設10個課題，局方昨逐一解釋教師教授各課題時可強調的重點，如有關本港的主題，重點包括「香港自古以來就是中國的領土」、《港區國安法》立法不影響港人權利等；而有關國家的主題，重點包括改革開放後人民生活質素轉變及提升、國家近5年規劃等（見表）。

未有教科書 倡參考基本法及國安教育日網站

教育局早前稱經審閱的公民科課本將於明年推出，今年9月教師授課時無教科書。當局昨稱課程發展處設計的通識科教材部分內容切合新科課程，學校可繼續用；又建議教師參考基本法網站、全民國家安全教育日網站等官方資料。

相關字詞﹕培訓 教師 疫情 教育局 公民與社會發展科

上 / 下一篇新聞

fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力
fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力
電檢處警告違法 反修例紀錄片放映會取消
電檢處警告違法 反修例紀錄片放映會取消
國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書
國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書
騙徒呼全名索密碼 經PayMe轉錢走 扮職員來電 事主15分鐘失3000元
騙徒呼全名索密碼 經PayMe轉錢走 扮職員來電 事主15分鐘失3000元
騙徒知事主資料 專家料關fb泄密
騙徒知事主資料 專家料關fb泄密
港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率
港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率
法院批「越獄」罪可引渡 印通緝犯文子星上訴
法院批「越獄」罪可引渡 印通緝犯文子星上訴
覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」
覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」
今年首掛一號波 市民照揚帆
今年首掛一號波 市民照揚帆
六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒
六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒
促釋放王逸戰 鄒幸彤：現進入「預防性拘捕時代」
促釋放王逸戰 鄒幸彤：現進入「預防性拘捕時代」
上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法
上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法
爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止
爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止
學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫
學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫
王婆婆襲高院保安案7．14裁決
王婆婆襲高院保安案7．14裁決
議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情
議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情
專家：癌症心臟病童須詢醫生
專家：癌症心臟病童須詢醫生
六七成接種仍捱轟 陳沛然促政府為醫護講說話
六七成接種仍捱轟 陳沛然促政府為醫護講說話
港昨沒確診 哥倫比亞及韓國列高風險
港昨沒確診 哥倫比亞及韓國列高風險
13歲女涉指使15歲男淋紅油 同被捕
13歲女涉指使15歲男淋紅油 同被捕
巴士攔腰撞的士15傷
巴士攔腰撞的士15傷
田飛龍：反外國制裁法 港有必要配合
田飛龍：反外國制裁法 港有必要配合
梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注
梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注
林鄭出席活動 沒談房屋政策
林鄭出席活動 沒談房屋政策
東涌線加小蠔灣站 配合車廠上蓋發展
東涌線加小蠔灣站 配合車廠上蓋發展
涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪
涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪
兩男涉偷地盤材料被捕
兩男涉偷地盤材料被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯未收口 稱尊重唔代表要推動 葉劉撐同志運動會 慢必畀讚
【Emily】何君堯未收口 稱尊重唔代表要推動 葉劉撐同志運動會 慢必畀讚
【Emily】民建聯辦「賢路」選黨內人才 要考通識問答
【Emily】民建聯辦「賢路」選黨內人才 要考通識問答
【Emily】李永達「出山」選民主黨副主席
【Emily】李永達「出山」選民主黨副主席
【Emily】怡和送禮鼓勵打針 包括3架Benz
【Emily】怡和送禮鼓勵打針 包括3架Benz