港聞

港聞二

六七成接種仍捱轟 陳沛然促政府為醫護講說話

【明報專訊】新型冠狀病毒疫苗接種計劃推出3個多月，全港約四分一人口已接種首劑疫苗，醫管局昨表示，該局醫生接種率已逾六成，部分聯網有七成醫生已打針，計及其他職系，醫管局整體接種率約三成半。有建制派議員批評醫管局員工不盡公民責任，影響市民對打針的信心。醫學界議員陳沛然表示，對於醫管局有六七成醫生接種仍遭指摘，感到奇怪，認為政府應為醫護「講番句說話」。

醫局員工整體接種率三成半

昨在立法會衛生事務委員會會議上，醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，醫管局醫生接種疫苗比率已超過六成，部分聯網有七成醫生已打針，至於其他職系，鍾說「有待努力」，該局員工整體接種率為三成半。

據教育局4月底至5月初數據，本港教師接種率約18%。公務員事務局長聶德權上月底曾稱，沒公務員接種數字，但相信前線人員接種率較香港整體接種率高。接種率較高的行業包括跨境貨車司機，政府在4月底曾表示，98%活躍跨境貨車司機已打首針。

民建聯葛珮帆昨在衛生事務委員會批評，醫管局員工不盡公民責任打針說不過去，會影響市民對打針的信心。該黨梁志祥稱，醫管局員工不打針，而選擇定期檢測，是浪費公帑。陳肇始回應稱，醫管局有用不同方法便利員工打針，接種率一直上升，相信該局會努力。

被指通關準則搬龍門

陳肇始：疫苗氣泡為基礎

陳沛然表示，對於醫管局醫生打針率已有六七成仍遭指摘，感到奇怪，他對本身是護士的食物及衛生局長陳肇始說：「局長你作為護士，護士或其他職系的打針比率就要靠你……醫管局接種率數字達三成以上，比社會（整體）的比率高，唔該政府出來幫為政府抗疫的醫護人員講番句說話。」

陳沛然又說，政府對何時通關和放寬社交距離措施的標準「搬龍門」要求政府清晰說明通關和放寬措施的條件。陳肇始回應表示，過去一年都是在疫情嚴峻時收緊措施，疫情緩和時稍作放寬，而現已有疫苗，會以疫苗氣泡作為放寬基礎。

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫苗氣泡 接種率 BioNTech疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力
fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力
電檢處警告違法 反修例紀錄片放映會取消
電檢處警告違法 反修例紀錄片放映會取消
國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書
國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書
騙徒呼全名索密碼 經PayMe轉錢走 扮職員來電 事主15分鐘失3000元
騙徒呼全名索密碼 經PayMe轉錢走 扮職員來電 事主15分鐘失3000元
騙徒知事主資料 專家料關fb泄密
騙徒知事主資料 專家料關fb泄密
港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率
港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率
法院批「越獄」罪可引渡 印通緝犯文子星上訴
法院批「越獄」罪可引渡 印通緝犯文子星上訴
覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」
覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」
今年首掛一號波 市民照揚帆
今年首掛一號波 市民照揚帆
六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒
六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒
促釋放王逸戰 鄒幸彤：現進入「預防性拘捕時代」
促釋放王逸戰 鄒幸彤：現進入「預防性拘捕時代」
上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法
上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法
爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止
爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止
學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫
學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫
王婆婆襲高院保安案7．14裁決
王婆婆襲高院保安案7．14裁決
議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情
議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情
專家：癌症心臟病童須詢醫生
專家：癌症心臟病童須詢醫生
港昨沒確診 哥倫比亞及韓國列高風險
港昨沒確診 哥倫比亞及韓國列高風險
13歲女涉指使15歲男淋紅油 同被捕
13歲女涉指使15歲男淋紅油 同被捕
公民科可教抗疫禁論疫源 教局培訓課：發展中議題欠客觀數據
公民科可教抗疫禁論疫源 教局培訓課：發展中議題欠客觀數據
巴士攔腰撞的士15傷
巴士攔腰撞的士15傷
田飛龍：反外國制裁法 港有必要配合
田飛龍：反外國制裁法 港有必要配合
梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注
梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注
林鄭出席活動 沒談房屋政策
林鄭出席活動 沒談房屋政策
東涌線加小蠔灣站 配合車廠上蓋發展
東涌線加小蠔灣站 配合車廠上蓋發展
涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪
涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪
兩男涉偷地盤材料被捕
兩男涉偷地盤材料被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯未收口 稱尊重唔代表要推動 葉劉撐同志運動會 慢必畀讚
【Emily】何君堯未收口 稱尊重唔代表要推動 葉劉撐同志運動會 慢必畀讚
【Emily】民建聯辦「賢路」選黨內人才 要考通識問答
【Emily】民建聯辦「賢路」選黨內人才 要考通識問答
【Emily】李永達「出山」選民主黨副主席
【Emily】李永達「出山」選民主黨副主席
【Emily】怡和送禮鼓勵打針 包括3架Benz
【Emily】怡和送禮鼓勵打針 包括3架Benz