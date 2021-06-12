六七成接種仍捱轟 陳沛然促政府為醫護講說話

醫局員工整體接種率三成半

昨在立法會衛生事務委員會會議上，醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，醫管局醫生接種疫苗比率已超過六成，部分聯網有七成醫生已打針，至於其他職系，鍾說「有待努力」，該局員工整體接種率為三成半。

據教育局4月底至5月初數據，本港教師接種率約18%。公務員事務局長聶德權上月底曾稱，沒公務員接種數字，但相信前線人員接種率較香港整體接種率高。接種率較高的行業包括跨境貨車司機，政府在4月底曾表示，98%活躍跨境貨車司機已打首針。

民建聯葛珮帆昨在衛生事務委員會批評，醫管局員工不盡公民責任打針說不過去，會影響市民對打針的信心。該黨梁志祥稱，醫管局員工不打針，而選擇定期檢測，是浪費公帑。陳肇始回應稱，醫管局有用不同方法便利員工打針，接種率一直上升，相信該局會努力。

被指通關準則搬龍門

陳肇始：疫苗氣泡為基礎

陳沛然表示，對於醫管局醫生打針率已有六七成仍遭指摘，感到奇怪，他對本身是護士的食物及衛生局長陳肇始說：「局長你作為護士，護士或其他職系的打針比率就要靠你……醫管局接種率數字達三成以上，比社會（整體）的比率高，唔該政府出來幫為政府抗疫的醫護人員講番句說話。」

陳沛然又說，政府對何時通關和放寬社交距離措施的標準「搬龍門」要求政府清晰說明通關和放寬措施的條件。陳肇始回應表示，過去一年都是在疫情嚴峻時收緊措施，疫情緩和時稍作放寬，而現已有疫苗，會以疫苗氣泡作為放寬基礎。

（新冠疫情）