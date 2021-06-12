專家：癌症心臟病童須詢醫生

哮喘濕疹腦癇等症兒童適合接種

葉柏強向本報表示，少數有長期病的兒童，例如有癌症、心臟病等，打針前可先諮詢醫生，而醫管局也將設門診，為曾有嚴重過敏的兒童，包括出現休克、氣管腫脹等，提供評估服務。他又說，兒童一向有打疫苗，故較其他年齡組別打針的風險更低。

葉續稱，沒過敏史的兒童打針後需觀察15分鐘，有過敏史需觀察30分鐘。家長應確保兒童在打針前身體狀况良好，例如睡眠充足，打針後一兩日也要多休息，不能熬夜讀書。他說，打針後常見不良反應包括發燒、全身痠痛和針口痛等，若過了一兩日仍持續可求醫。

劉宇隆：針後一周不應參加陸運會

外國有年輕接種者打第2劑BioNTech後出現罕見輕微心肌炎，劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，約5000至6000名接種者中出現1宗，主要在接種後4日內發生，本港學校應容許學生打第2劑後放假兩三日，針後一周不應參加陸運會，如學生心口痛、呼吸急速、心跳加速應求醫。

劉又稱科興疫苗有500名3至17歲兒童接種的第1和2期研究數據，小學生抗體濃度比中學生高，中學生又比成年人高，用免疫橋接的角度看，推論其有效性應不會較成年人接種差，甚至更強。對於專家委員會成員孔繁毅認為應等第3期數據，劉稱疫症大流行屬非一般情况，而科興的滅活技術已採用多年，科興可申請下調接種年齡，再讓委員會專家討論和投票。

（新冠疫情）