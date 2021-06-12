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議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情

【明報專訊】12至15歲兒童最快後日開始接種BioNTech新型冠狀病毒疫苗（復必泰），政府表示，昨日收到不少學校查詢外展打針及專車接送到社區疫苗接種中心打針，當局會跟進。昨在立法會衛生事務委員會上，有議員關注若學生不打針而不能回校，會否令個人權利受損，食物及衛生局長陳肇始稱，當局不會逼人打針。有校長認為，不應將校內疫苗接種率當成決定學校能否全日復課的唯一指標。

兒童打針昨起預約 政府未提供數字

12至15歲兒童昨起可預約接種復必泰疫苗，而昨日總計有29,200人預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗，是10日內最多。本報向政府查詢昨有多少名12至15歲兒童預約打針，政府發言人未有提供相關數字，但表示昨收到不少學校查詢外展打針及接送到疫苗接種中心打針的服務，當局會積極跟進。

陳肇始：兒童打疫苗非新鮮

鄭松泰：卡介苗百年史 新冠僅一年

昨在立法會衛生事務委員會上，熱血公民鄭松泰表示，若家長決定不讓子女打針，子女是否不能上學，有沒有法例可保障個人權利不會因不打針而受損。陳肇始回應稱，兒童自出生起就要接種不同疫苗，不是新鮮事物，衛生署會拍多些影片講解，也會邀請醫學院學生回母校解說。

鄭松泰批陳肇始說法不負責任：「卡介苗研發至今歷史有100年，新冠疫苗用一年時間研發，你如何能說它是安全而穩定？如果學校用這樣方法剝奪他們的權利，若家長不同意，你有無了解問題所在？僱員是可以轉工，難道在學校你叫他們（學生）轉校嗎？這是政府政策問題。」陳肇始說政府從來不逼任何人打疫苗，不同年齡層都是自願，重申會向學校和家長發放更多資訊。

灣仔區校長聯會主席戴德正昨在港台《千禧年代》表示，學生是否可全日上學牽涉到午餐問題，他認為脫口罩吃飯是最高危的活動，校內疫苗接種率不應是唯一的決定指標，「我覺得更要考慮整體社會疫情是否安全，不是只是看學校內有多少人接種，學校不是獨立存在個體」。

戴德正又說，部分校長或擔心達不到外展打針的最低要求300人，這些學校或會於附近學校「夾埋一齊做」。他認為對同學而言，回到學校環境較熟悉，若在學校外展打針，對於同學有好處。被問到學生及家長暫時反應，他指目前其學校「一半一半，有人覺得都是有憂慮」，認為學校注重教育工作，要清晰向大家解釋接種疫苗的好處及副作用。

路德會：料大部分學生接受 仁濟：鼓勵打

本報向多個辦學團體查詢學生疫苗接種安排及會否提供誘因。路德會會長戎子由稱校內氣氛及反應都是正面，雖有些人仍擔心，但估計大部分學生都會打針；他又指暫沒經費及預算為學生提供誘因。仁濟醫院董事局說，就學生接種疫苗安排，各屬校會密切與持份者保持溝通，鼓勵他們打針，並按校本需要與當局安排相關事宜。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕群體免疫 不良反應 科興疫苗 復必泰 BioNTech疫苗 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒

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