王婆婆襲高院保安案7．14裁決

被告王鳳瑤（64歲）被控2019年1月22日在高等法院大樓地下大堂襲擊胡婉鴻。她沒律師代表，親自應訊；她堅持「公民抗命」，不向證人提問。

事主：被告大堂吵鬧 着安檢遭撞

保安員胡婉鴻供稱，當日早上9時許，被告坐在高等法院門口、手持黃傘吵鬧，行為滋擾到法庭使用者，她與數名保安到場勸她離開但不果，被告轉移到大堂坐下吵鬧，又來回進出金屬探測安檢的「龍門架」並兩度響起，她遂伸出右手攔阻被告着她安檢。

胡婉鴻稱，二人對望數秒後，被告突然衝前，此時她後退一步，惟被告打側用右膊撞她心口，她向後跌之際雙手扶着「龍門架」兩側，但被告繼續用右上臂撞她，最終被告自行後退並安檢。胡婉鴻稱向後跌時「好似暈一暈」，事後心口及上肩疼痛，稍作休息後繼續工作，同日下午因擔心情况惡化而報警，及後送院。案件押後7月14日裁決。

【案件編號：ESCC 2490/20】