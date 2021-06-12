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港聞二

王婆婆襲高院保安案7．14裁決

【明報專訊】不時參與示威及到法院旁聽社運案件的「王婆婆」，被指前年1月在高等法院大堂襲擊一名女保安，她否認一項普通襲擊罪，案件三度押後，昨於東區裁判法院開審。遇襲女保安供稱，當日被告在高等法院大堂安檢處來回進出金屬探測安檢門並兩度響起，故上前截停她，被告及後衝向她並用右膊撞其心口，她隨即雙手扶着安檢門兩側，事後心口及上肩疼痛。

被告王鳳瑤（64歲）被控2019年1月22日在高等法院大樓地下大堂襲擊胡婉鴻。她沒律師代表，親自應訊；她堅持「公民抗命」，不向證人提問。

事主：被告大堂吵鬧 着安檢遭撞

保安員胡婉鴻供稱，當日早上9時許，被告坐在高等法院門口、手持黃傘吵鬧，行為滋擾到法庭使用者，她與數名保安到場勸她離開但不果，被告轉移到大堂坐下吵鬧，又來回進出金屬探測安檢的「龍門架」並兩度響起，她遂伸出右手攔阻被告着她安檢。

胡婉鴻稱，二人對望數秒後，被告突然衝前，此時她後退一步，惟被告打側用右膊撞她心口，她向後跌之際雙手扶着「龍門架」兩側，但被告繼續用右上臂撞她，最終被告自行後退並安檢。胡婉鴻稱向後跌時「好似暈一暈」，事後心口及上肩疼痛，稍作休息後繼續工作，同日下午因擔心情况惡化而報警，及後送院。案件押後7月14日裁決。

【案件編號：ESCC 2490/20】

相關字詞﹕保安員 普通襲擊 王婆婆 高等法院

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