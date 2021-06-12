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學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫

【明報專訊】前年11月18日時任「香港學生媒體」男記者涉於西灣河港鐵站藏有38枚催淚彈彈殼和彈頭、萬用刀等，他早前否認兩罪受審。裁判官王證瑜昨裁決時接納被告管有萬用刀等是源自其專注力不足、過度活躍症、過度獲取囤積症，裁定他管有物品意圖摧毁或損壞財產罪名不成立；但不接納他管有彈藥是用以在家作裝飾品展示的辯解，裁定無牌管有槍械或彈藥罪成，押後至7月23日判刑，以索取背景、精神及心理報告。

不接納「彈藥作裝飾品」辯解

被告周敏（27歲）罪成後，辯方一度要求法庭索取感化及社會服務令報告，王官稱感化令不能反映案件嚴重程度，被告2015年亦因非法集結及阻差辦公罪判240小時社會服務令，故拒絕要求，但批准被告繼續保釋。

王官裁決稱，案發日凌晨時分被告帶同萬用刀、鎅刀、剪刀、7條膠索帶及打火機進入被破壞的港鐵站，辯方證人精神科醫生撰寫的報告指出，被告患先天及終身自閉症譜系障礙、專注力不足、過度活躍症、混合型焦慮抑鬱症、過度獲取囤積症，背包內物品過量、誇張，但均受精神問題影響，王官接納醫生說法，而被告是否有意圖摧毁或損壞財產存有疑點，裁定罪名不成立。

不過王官不接納被告稱管有彈藥是用以在家作裝飾品展示的辯解，因精神科報告沒提及被告會有此作為，加上他以往囤積的薯條盒、報紙、施政報告等非用來展示，即使被告認為自己是記者，其行為亦與展示無關，裁定被告罪成。

【案件編號：ESCC 2577/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕管有物品意圖損壞財產罪 無牌管有彈藥 網媒記者 催淚煙 大三罷 反修例運動

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