爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止

被告李啟發（32歲）被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及違反《禁蒙面法》3罪。立法會前議員邵家臻及張超雄昨天亦有到庭旁聽。

辯方專家、智障精神科專科醫生郭偉明昨接受控方盤問稱，被告智商66，屬輕度智障，答辯能力雖剛剛「擲界」，有可能明白法庭程序，但需視乎向他覆述多少次、是否用上他適合程度的言語解釋等，若用上一些法律術語或專有名詞，被告便可能不能理解，考慮到法庭缺乏受過訓練、可與智障人士溝通的專業人士，傾向認為被告不適合答辯。

控方盤問最後一條問題時，突然問郭偉明「咁你收咗幾多錢？」辯方反對稱此為對專家的嚴重指控，質疑問題與事件的關聯，控方回應稱與證人可信、可靠度有關。

官稱涉法律專業保密權

裁判官劉淑嫻表示，收費或涉及「LPP（法律專業保密權）」，質疑控方如此問法，「咁以後係咪單單都可以問吓律師收幾多錢、專家收幾多錢？」又謂即使不能排除一般人覺得專家會因收費而受影響的想法，但專家亦有規條要遵守、有其獨立性。劉官基於郭偉明已回答有收費，拒絕控方再詢問收費問題。

劉官聽畢雙方陳辭後，定於7月19日頒布決定。據了解，不論結果，本案稍後亦會傳召其他證人作供。若被告適合答辯並否認控罪，便正式開審；若不適合，控方仍會就被告曾干犯控罪所指的行為舉證，法庭最後或頒下醫院令等，但被告毋須負上刑責。

【案件編號：WKCC2327/20】

（反修例風暴）