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上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法

【明報專訊】六四32周年，繼早前多名區議員因向市民派蠟燭而收到民政署警告信稱或違法，昨再有區議員收到民政署信件，他們在社交媒體上載有蠟燭的照片被指涉嫌違法，當中包括「發表宣傳訊息，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會」。有區議員質疑家中點蠟燭並上載facebook如何構成違法。

被指鼓勵參與集會 張秀賢：六四無集會

元朗區議員張秀賢昨在facebook稱，收到民政署信件指有人投訴他「進行一些與區議會的工作無關，並影響地區和諧，及可能觸犯香港法例的活動」，並附上他6月4日的fb帖文，圖中顯示一支點燃的蠟燭，寫上「8點，為亡魂點一點燭光」等字句。他質疑當日沒集會，「屋企點蠟燭又關你事」，又認為民政署應專心處理區政，並透過電郵回覆民政署。張秀賢回應本報稱，當日因發燒而整天在家。被問及會否擔心因事件被DQ（撤銷資格），他回覆「是但啦」。

屯門區議會副主席黃丹晴同樣在facebook透露收到內容相若的民政署信件，稱他六四當日拍攝一張展示一排蠟燭的相片，以及前一日一張寫上「慎防停電 齊拎蠟燭」照片，可能觸犯法例。他質疑宣傳了什麼能鼓勵公眾人士參與未經批准的集會。

民署：發信提醒守指引

民政署回覆本報稱，該署發信提醒個別區議員應遵守《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》及《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，區議會秘書處會派員視察區議員辦事處，以確保辦事處的使用及活動符合《酬津指引》規定。

港大生重髹太古橋 校方沒阻

另外，港大學生會因上周五（4日）下雨，延至昨午重髹太古橋上有關六四的字句，現場未見校方職員阻撓。會長郭永皓表示，學生會從不舉辦違法活動，此傳統活動是要悼念六四遇難者，銘記真相及教育同學太古橋的歷史。他亦觀察到今年參與人數跟往年相若，又說上周洗刷「國殤之柱」後校方沒告知學生會有何後果。有第一次參與活動的一年級生認為，假如這些最卑微的活動都不能進行，「代表香港發聲的自由也將終結」。

相關字詞﹕六四32周年 黃丹晴 張秀賢 民政事務總署

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