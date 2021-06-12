六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒

20人合併一案 不認罪者11月審

控方獲准將20名被告案件合併為一案，其中表明認罪的楊森及何秀蘭押後至9月9日答辯，不認罪的8名被告押後於11月受審，控方透露預計審訊需時10天，將傳召21名控方證人，包括15名警員、5名政府部門人員及1名衛生署人員，另會播放總長約7小時、從網上取得的案發片段。

控方：免判刑分歧 辯方：難排期拖慢進度

控方指出，本案另外4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴，早前承認參與未經批准集結罪，由區院法官陳廣池判囚4至10個月。為防判刑分歧（disparity of sentence），申請將所有被告的認罪答辯或不認罪審訊同由陳官處理。

辯方反對稱，若由同一法官處理，排期難度增加，或拖慢案件進度，並令其他將認罪被告未能及早答辯。而黃之鋒等4人已就刑期上訴，連同與本案控罪上相關的8．18流水式集會案亦申請上訴，屆時當上訴庭有裁決，各法官都會按上訴庭的決定判刑，同時亦可參考陳官早前判刑理由，不會出現判刑分歧。

官：判刑分歧「言之尚早」

區院首席法官高勁修聽畢陳辭後認為，會否判刑分歧「言之尚早」，且法律上無限定必須由同一法官處理，拒絕控方申請。

昨日20名提訊被告包括8名支聯會常委李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、麥海華、趙恩來、梁錦威、梁國華，以及12名民主派人士黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、何秀蘭、梁國雄、胡志偉、朱凱廸、何桂藍、楊森，他們全部被控一項明知而參與未經批准集結罪，李卓人另被控一項舉行未經批准集結罪。

另外，7名常委李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、麥海華、趙恩來、梁錦威，以及黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健共13人，則被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪。

【案件編號：DCCC857-875、877-884、886-889、891/20】