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港聞二

覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」

【明報專訊】《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》刊憲後，多名巿民提出司法覆核挑戰，高等法院2018年裁定「一地兩檢」條例合憲，其中4名申請人提出上訴。上訴庭昨頒下判辭，表示一地兩檢沒有削弱「一國兩制」原則，又指人大決定對香港法庭有高度說服力，駁回4人的上訴。對於上訴方提及一地兩檢會訂下先例，本港地區以後會隨意劃入內地的範圍，上訴庭批評，這說法純屬危言聳聽。

4名上訴人為郭卓堅、呂智恆、梁頌恆和梁國雄。上訴方早前質疑，原審法官周家明將《基本法》視為一份「活的文件」（living instrument），忽視一地兩檢安排涉違反《基本法》第18條和第19條。上訴庭首席法官潘兆初在判辭表示，《基本法》是為未來草擬的法律，會隨社會發展而有所成長，外界可以作出不同的詮釋。

指地理界限沒改變

潘官說，《基本法》賦予港府實行出入境管制的權力，高鐵西九龍站的口岸區僅處理出入境事務，屬於港府的行政權力範圍，一地兩檢並無損害香港的高度自治。潘官強調，設立口岸區沒有改變香港的地理界限，不存在香港將口岸區「交出」予內地的情况。

覆核另一重點，為人大常委會通過一地兩檢的決定，對香港法庭有多少參考價值。潘官表示，本案沒有充足資料討論人大決定是否對香港法庭具有約束力，律政司一方僅提出人大決定有高度說服力，不過根據憲法和《基本法》，人大有最終權力決定「一國兩制」的「兩制」安排是否符合《基本法》，特區政府須承認人大的權威。潘官續說，人大已就一地兩檢作出權威意見，下級法院應該給予相當比重。

上訴方曾建議透過《基本法》附件三立法，在內地口岸區實行全國性法律，可以有效履行一地兩檢，惟潘官反駁指，此舉等同將全國性法律套用在全港。潘官引述最近的「黎智英保釋案」終院判辭表示，《港區國安法》不受司法覆核影響，按照同一思路，人大頒下全國性法律的命令，亦不受香港法庭挑戰。

【案件編號：CACV8、10、87、88/19】

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