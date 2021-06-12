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港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率

【明報專訊】受疫情影響，去年港鐵拾獲乘客遺失物品數量大減，較2019年下跌45%。港鐵6月1日推出自助失物處理平台，市民可透過港鐵網站或「MTR Mobile」手機應用程式登記失物資料，6月首周接獲約1800宗個案，約450宗用平台登記，佔整體約25%。港鐵公司車務營運總管黃琨暐相信，只要更多人使用平台，現時30％至40%成功尋回失物比率可相應提升。

乘客丟下外賣單車 失八達通最常見

港鐵拾獲的遺失物品，小至八達通，大至行李、單車也有。港鐵公司總經理（客戶體驗拓展）梁靜雯表示，疫下更多了外賣食品遺留月台或車廂。

根據港鐵資料，2019年拾獲約15.5萬件失物，2020年約8.5萬件，下跌45%，港鐵解釋與疫情下旅客減少有關。此外，2020年每月平均拾獲約7000件失物，及收到約5600宗失物查詢，當中僅30%至40%成功尋回。而2018年是近5年拾獲失物最多，有約16.7萬件（見表）。在最常拾獲物品中，八達通居首；證件及電子產品分列二及三位，惟港鐵未能提供具體數字。

梁又指出，港鐵一年前開始構思能否把失物處理變得自動化，為更貼近用家需要，設計平台時參考不少曾在港鐵遺失物品的乘客意見。平台6月1日正式推出，啟用半小時已接獲第一宗失物登記。事主凌晨12時半登記遺失藍牙耳機，港鐵職員早上上班後很快尋回。梁稱以往報失受港鐵站與報失熱線辦公時間限制，如今平台方便乘客可隨時登記。

可上載失物照片 提供查詢編號

平台亦設不少功能改善處理流程，如可詳細描述失物外形、特徵，更可上傳照片方便職員配對失物。而登記失物後，市民可即時收到附有登記編號的電郵，失主可在平台用編號查詢處理情况，不用再致電查詢。當港鐵找到失物後，會第一時間以電郵通知事主。不過若一個月內仍未尋獲，港鐵則結束調查。

黃琨暐指出，最深刻一宗個案，是一名教師遺下學生試卷於青衣站，最後在垃圾房尋回。他希望平台能令更多乘客體會到失而復得的喜悅，亦令港鐵職員有更大滿足感。

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