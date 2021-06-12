騙徒知事主資料 專家料關fb泄密

倘主動披露密碼 部分銀行免責

方保僑指出，4月份facebook全球5.3億用戶資料外泄，受影響香港用戶佔近300萬，當中包括用戶姓名、電話、出生日期、婚姻狀况及電郵。資料外泄後，不少黑客編寫程式，將相關資料整合並供人下載。他相信有犯罪分子得到有關資料後，利用該些資料行騙，或能解釋近日電子支付平台騙案中，騙徒能說出事主個人資料的原因。

方保僑又指出，被此類騙案騙款的事主，大多是主動提供密碼給騙徒，部分銀行或會有免責條款，列明如用戶主動外泄密碼，而非被人盜用，一切損失銀行並不負責。

方保僑提醒，不要將過多個人資料放上社交網站，遇到有可疑自稱是銀行的電話，應主動致電銀行澄清，避免使用他人提供的連結進入銀行網站。

警方亦提醒市民，不要開啟來歷不明的信息或郵件，應查看清楚發送者的資料；切勿點擊可疑電郵或信息內的超連結，不要登入未經查證的網站。切勿將任何密碼，包括一次性密碼交予任何人。如網站要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心。如懷疑受騙，應保存相關電郵或信息，並盡快致電防騙易熱線18222或報警求助。