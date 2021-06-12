國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書

貿發局昨回覆稱，前日已與書展協辦機構的代表會面，考慮各方因素後，同意繼續有序進行7月書展籌備工作。貿發局主席林建岳稱，今年會有約670個書商；疫情下沒遊客，加上受入場人數限制，料今屆人數為往年六至七成。

亦避圖書館下架書 「不知何時碰紅線」

康文署公共圖書館兩度以違反港區國安法為由將多本書下架。有不願具名書商表示，今年不打算在書展賣記錄反修例事件的書，圖書館曾下架的書也會盡量避開，情願「穩穩妥妥，做耐啲，提供多一啲書種畀讀者」，又會提供時政評論書，「但什麼時候觸碰（紅線），唔知道。理性應該OK啩，最衰無標準」。該書商說自己怕坐牢，但又要謀生：「以前好似村上春樹本書突然話唔OK，我最多收起，蝕運費，但現在唔係咁樣，要上身」，不少書商都戰戰兢兢，「相信今年任何一個書商，除咗三中商外，都會係焦點。無人估到會點，盡量做」。

次文化堂：問作者結集已刊文章遭拒

彭志銘表示，今年只有劉銳紹會寫一本時政新書，講述中國共產黨100年與香港的關係，「唔知佢有否憂慮，但唔係話同佢（政府）死過，而係其實正常，一直在做，佢都好謹慎」。他今年曾向幾個作者查詢，能否將過往刊於報章的文章結集成書，「大家都話唔好，怕麻煩，但明明報紙已經出過」。

「香港文學館」理事及召集人鄧小樺稱會參加書展，她說香港文學館專注做好文學作品，「唔係第一線（被國安法影響），但都強烈感受到社會情緒唔好」，今年其中一本重點書籍是謝曉虹的短篇小說集《無遮鬼》，題材涉及時事，「真香港人都會明白，有感受」。

八達通代實體門票 網站更新入場人數

防疫上，貿發局總裁方舜文表示，會推出以八達通取代實體門票以減接觸，亦會每小時在場消毒，入場者須戴口罩，不得飲食，亦須遵守總容量75%的人數上限，屆時會在書展網站不時更新入場及輪候人數，以便未入場者預算；參展商之間亦設社交距離，並建議展商員工戴手套。

至於會否延長書展時間以分流，林建岳說曾徵詢展商意見，惟展商認為涉人手問題，不贊成延長。