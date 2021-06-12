港聞

港聞一

電檢處警告違法 反修例紀錄片放映會取消

【明報專訊】有團體於葵涌一工廈租用地方，擬於今日舉辦一個反修例事件兩年放映會，放映紀錄片《紀念與遺忘》及邀請嘉賓映後分享，惟連日來多個部門上門調查，並收到電影、報刊及物品管理辦事處（通稱電檢處）發信，稱若放映未送檢影片屬違法。主辦團體決定取消放映會。

連日多部門上門 信件稱未送檢不可上映

據場地負責人提供的信件，電檢處周二（8日）發信稱，得悉有關放映會即將舉行，提醒有關團體擬在香港上映的影片須送檢並得到檢准證明書或豁免證明書，如無相關證明書而又上映即屬違法，一經定罪可罰款20萬元及監禁一年。電檢處回應時確認曾發信查詢活動詳情，但不評論其查詢或視察行動細節。

負責人表示，該場地實行會員制，有關活動純為私人活動，形容為「一個作品的presentation（簡報會）」，供會員作「信仰反思」，沒想到被多個部門關注，更有便衣人員前來視察。

負責人又稱，食環署亦有上門了解該活動詳情，包括是否領有娛樂牌照、如何定義為該場地的會員等。

食環署回應稱，得悉有人擬在葵涌工廈一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，周三（9日）到有關處所了解情况，提醒有關負責人必須遵守《公眾娛樂場所條例》規定，否則可檢控。

負責人表示，主辦團體及分享嘉賓先後退出活動，遂決定取消放映會。被問及會否擔心違反《國安法》，負責人說「好難話唔擔心」，但會尊重每個創作人的創作空間。該場地其後在Instagram表示，今日休業一天。

上 / 下一篇新聞

fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力
fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力
國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書
國安法下首書展 書商「戰兢」不賣反修例書
騙徒呼全名索密碼 經PayMe轉錢走 扮職員來電 事主15分鐘失3000元
騙徒呼全名索密碼 經PayMe轉錢走 扮職員來電 事主15分鐘失3000元
騙徒知事主資料 專家料關fb泄密
騙徒知事主資料 專家料關fb泄密
港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率
港鐵「自助登記失物」平台 冀提升尋回率
法院批「越獄」罪可引渡 印通緝犯文子星上訴
法院批「越獄」罪可引渡 印通緝犯文子星上訴
覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」
覆核一地兩檢上訴駁回 上訴庭裁「沒削一國兩制」
今年首掛一號波 市民照揚帆
今年首掛一號波 市民照揚帆
六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒
六四集結案 何秀蘭楊森擬認罪 8人表明不認罪 控方申黃之鋒4人案同官審訊被拒
促釋放王逸戰 鄒幸彤：現進入「預防性拘捕時代」
促釋放王逸戰 鄒幸彤：現進入「預防性拘捕時代」
上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法
上載燭照收民署警告 區議員：家中點燭何違法
爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止
爭議智障被告能否答辯 控方問專家「收幾錢」遭官制止
學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫
學生媒體記者藏彈罪成 官接納因精神問題藏刀 損財罪脫
王婆婆襲高院保安案7．14裁決
王婆婆襲高院保安案7．14裁決
議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情
議員憂打針與復課掛鈎 陳肇始：不強迫 中學校長：不應作唯一指標 更要考慮整體疫情
專家：癌症心臟病童須詢醫生
專家：癌症心臟病童須詢醫生
六七成接種仍捱轟 陳沛然促政府為醫護講說話
六七成接種仍捱轟 陳沛然促政府為醫護講說話
港昨沒確診 哥倫比亞及韓國列高風險
港昨沒確診 哥倫比亞及韓國列高風險
13歲女涉指使15歲男淋紅油 同被捕
13歲女涉指使15歲男淋紅油 同被捕
公民科可教抗疫禁論疫源 教局培訓課：發展中議題欠客觀數據
公民科可教抗疫禁論疫源 教局培訓課：發展中議題欠客觀數據
巴士攔腰撞的士15傷
巴士攔腰撞的士15傷
田飛龍：反外國制裁法 港有必要配合
田飛龍：反外國制裁法 港有必要配合
梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注
梁振英重提郊園邊陲建屋 推方案 學者疑關特首「跑馬仔」 迎合北京關注
林鄭出席活動 沒談房屋政策
林鄭出席活動 沒談房屋政策
東涌線加小蠔灣站 配合車廠上蓋發展
東涌線加小蠔灣站 配合車廠上蓋發展
涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪
涉五度姦女友女兒 倉務員不認罪
兩男涉偷地盤材料被捕
兩男涉偷地盤材料被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯未收口 稱尊重唔代表要推動 葉劉撐同志運動會 慢必畀讚
【Emily】何君堯未收口 稱尊重唔代表要推動 葉劉撐同志運動會 慢必畀讚
【Emily】民建聯辦「賢路」選黨內人才 要考通識問答
【Emily】民建聯辦「賢路」選黨內人才 要考通識問答
【Emily】李永達「出山」選民主黨副主席
【Emily】李永達「出山」選民主黨副主席
【Emily】怡和送禮鼓勵打針 包括3架Benz
【Emily】怡和送禮鼓勵打針 包括3架Benz