電檢處警告違法 反修例紀錄片放映會取消

連日多部門上門 信件稱未送檢不可上映

據場地負責人提供的信件，電檢處周二（8日）發信稱，得悉有關放映會即將舉行，提醒有關團體擬在香港上映的影片須送檢並得到檢准證明書或豁免證明書，如無相關證明書而又上映即屬違法，一經定罪可罰款20萬元及監禁一年。電檢處回應時確認曾發信查詢活動詳情，但不評論其查詢或視察行動細節。

負責人表示，該場地實行會員制，有關活動純為私人活動，形容為「一個作品的presentation（簡報會）」，供會員作「信仰反思」，沒想到被多個部門關注，更有便衣人員前來視察。

負責人又稱，食環署亦有上門了解該活動詳情，包括是否領有娛樂牌照、如何定義為該場地的會員等。

食環署回應稱，得悉有人擬在葵涌工廈一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，周三（9日）到有關處所了解情况，提醒有關負責人必須遵守《公眾娛樂場所條例》規定，否則可檢控。

負責人表示，主辦團體及分享嘉賓先後退出活動，遂決定取消放映會。被問及會否擔心違反《國安法》，負責人說「好難話唔擔心」，但會尊重每個創作人的創作空間。該場地其後在Instagram表示，今日休業一天。