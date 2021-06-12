fb出文宣傳6．12街站 被指煽惑非法集結 拘賢學思政兩人 警引舊帖稱鼓吹暴力

賢學思政6月9日在facebook發帖稱，今晚7時將在旺角擺街站，內文提到「念念不忘，必有迴響。六月十二日，請讓我們在旺角，這個充滿血汗和勇氣的地方如水再聚。」當日帖文沒提及使用武力的字眼。賢學思政在帖下留言稱，「612街站不會公佈詳細地點，大家可以周圍搵我哋，街站時間會喺七點開始，但幾時嚟都得，同時重申當日只是街站。」

被問街站帖文何涉暴力 警：非逐個帖文定奪

網罪科科技罪案組警司譚威信表示，留意到近日有人在不同社交平台宣傳和呼籲今天到旺角和銅鑼灣，作未經批准集結，並稱有關人等宣傳鼓吹使用武力作抗爭。經調查後，警方拘捕20歲姓王男子及19歲姓黃女子，正在扣查。譚稱有關平台多次發放有關武力抗爭帖文及影片，內容涉及煽動使用武力，包括投擲汽油彈。

被問是否不准擺街站，譚稱「被捕人不單單是宣傳所謂的旺角街站，亦同時宣傳呼籲市民去其他地方參與非法集結，加上有涉嫌鼓吹暴力的行為」。警方簡報期間展示賢學思政5月的帖文或影片截圖，包括提及「武力抗爭」。至於旺角街站宣傳帖文哪句涉及用汽油彈或暴力抗爭，譚稱「睇呢個案件並非可以逐個逐個帖文咁定奪」，「佢promote（宣傳）、叫人使用暴力，是一個連串，一個時間性的事件」。

被捕的黃沅琳是理大學生會外務秘書，理大學生會昨發聲明嚴厲譴責警方濫捕，呼籲港人今天一同回憶2019年至今的畫面，牢記歷史，傳遞真相。

民權觀察：警改態度「預防性拘捕」

民權觀察發言人王浩賢表示，過往警方甚少針對一些遊行集會宣傳來拘捕，現在明顯改變態度，「揸正嚟做」，並認為今次是「預防性拘捕」。至於擺街站是否集結，王認為該帖文有含混之處，是否滿足公布未經批准集結的法例元素，需在法庭討論。

行政會議成員、資深大律師湯家驊稱，擺街站本身不應構成公安條例罪行，但若涉及煽動他人作非法行為而被捕，他不感奇怪。被問警方追溯賢學思政過去帖文是否合適，他反問「如果公開煽動別人做非法的行為，警方調查為何不合適呢？」

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