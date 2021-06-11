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食環突擊查學生團體「反送中」義賣 指無牌經營娛樂場

【明報專訊】食環署昨傍晚突擊搜查學生團體本土青年意志位於深水埗的「反送中」兩周年義賣活動，稱懷疑有人無牌經營公眾娛樂場所，並拍照蒐證，將展開執法程序。本土青年意志批評食環署打壓，會堅持舉行該活動。

食環署回應稱，近日接投訴指深水埗一商住單位，無持有該署簽發牌照下經營或使用公眾娛樂場所。食環署昨到處所了解，調查及取證後向涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》的人展開執法程序。

召集人否認辦展覽 稱「私人活動」

本土青年意志於深水埗大南街202號Parallel Space⁣舉辦「反送中」兩周年義賣活動「走‧過」。團體召集人羅子維指出，昨午約5時半有5至6個食環署督察到場調查及取證，並指他懷疑無牌經營公眾娛樂場所。食環署錄取口供，包括問到是否持有商業登記證、活動持續時間及參與人數等。羅表示，他拒絕回答食環署問題，因認為問題誘導性，「我在舉辦私人活動，並不是展覽」。他認為屬行政手段打壓，但活動會繼續，因他希望向大眾展示歷史真相。

羅稱，食環執法人員拍攝在場所有物品，包括反送中運動剪報、布袋及義賣產品等。被問會否擔憂展示物品違反國安法，他表示不會恐懼，因國安法紅線浮動，沒法逃避。羅續稱，食環署沒有發警告信，但稱不排除會控告他。

食環署職員本月初亦到旺角六四紀念館，指場地未有公眾娛樂場所牌照，支聯會其後臨時關閉六四紀念館。

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