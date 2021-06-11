港聞

港聞二

寶血醫院9月停產科

【明報專訊】本港在去年新冠疫情下只有近4.2萬名新生嬰兒，是40年來最低。寶血醫院（明愛）行政經理黃顯齊向本報證實，該院將於9月1日停辦分娩服務，只保留產前檢查服務。他說，生意較疫情前減半，「單非」孕婦因檢疫期長不願來港分娩，未來可預見本港出生率持續下降，故院方決定停辦產科，改為投放資源發展骨科及內科等服務。

疫下單非孕婦拒來港 生意減半

黃顯齊說，該院今年9日1日起停止分娩服務，只保留產檢，現只接受8月15日預產期或之前的產婦預約分娩。他解釋，疫情前單非孕婦佔生意八成，本地孕婦兩成；疫情下生意每月平均大減一半，部分單非孕婦因檢疫期長不願來港分娩，即使本地孕婦顧客數目稍為上升，生意仍大不如前。

黃顯齊說對產科前景不樂觀，本地出生率不斷下降，其他私院亦出現產科服務過剩；相反人口老化大勢所趨，故轉投資源至骨科、內科、眼科等。他說，該院有7名掛單產科醫生及11名助產士，院方讓助產士選擇轉至院內其他部門任職，25張產科病牀將轉為內外科混合使用病牀。

只留產檢 資源轉投骨科內科

婦產科專科醫生靳嘉仁表示，去年已聽聞寶血醫院產科生意很差，有職員透露曾試過半日無人求診；該院當年因雙非孕婦需求大才開產科，現時需求減少，故集中資源發展該院受歡迎的外科及老人科。

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