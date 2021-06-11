餐飲食材平台 AI格價揀平貨 B2B至B2C 個人訂貨同享批發價

疫下市民多網購 開拓個人客源

FoodBuyer創辦人及行政總裁朱創城（Alan）在酒店飲食採購領域逾15年經驗。他表示，疫情改變港人消費模式，市民多選用網購消費，故將原本僅為B2B（企業對企業）的銷售模式，擴展兼作B2C（企業對消費者），冀開拓個人消費者客源，一般個人用戶消費若達到供應商的最低送貨金額，亦可與餐廳一樣享有批發價，Alan說，「比一般零售網購或門市價錢相差近20%至40%」。

數碼化落單 方便對帳減錯漏

Alan與伙伴於2019年研發平台，前後用兩年探討市場需求，研發以AI整合食品供應商資料，再為客戶分析採購方案。他舉例，餐廳如只恆常向一家供應商採購不同種類凍肉，轉用平台後AI系統會按餐廳所需，建議其他供應商以供格價，再按不同種類向不同供應商訂貨，從而節省成本。有別於與食品供應商拆帳取利，Alan表示平台收入來源來自合作供應商的廣告費，供應商可繼續保有批發價利潤。

Alan說，傳統採購模式習慣以電話或手寫落單，或有「睇錯字、落錯單、來錯貨」的情况，平台將採購過程數碼化，減低人為錯誤，用戶亦可查閱訂單紀錄以核對帳目。FoodBuyer計劃今年將合作供應商及餐廳數目擴展至500至600間，冀3年後將業務擴張至澳門及大灣區。

明報記者