航拍機墜軍營口 保安罰4000

被告戴樹堅（51歲）承認2018年12月17日在中環耀星街鹵莽或疏忽地導致飛機對人或財產造成危害的控罪。

被告沒律師代表，他親自求情稱，當日身處中環耀星街駕駛航拍機拍攝友邦嘉年華，發覺失聯後用遙控器及iPad尋找飛行軌迹，並不知航拍機墜毁何處，最終因航拍機拍攝到他一名朋友，警方聯絡他的朋友後，朋友告知他此事，其後他主動到中區警署投案，並相約上門拘捕。

錄影會面稱無留意高度限制

被告續稱，事件是疏忽引致，因他錯誤理解航拍機的四周環境避障功能，故希望申請取回航拍機，並送到相關公司檢驗，了解機器有否故障，強調願承擔責任，日後不會再玩航拍機，望法庭考慮事件無人受傷而輕判。

控方案情指出，當晚7時許，一解放軍成員在中環軍營入口附近發現一架航拍機撞落地面損毁並報警。警方檢視航拍機內記憶卡後找到被告，3日後上門拘捕，在其家搜出航拍機遙控器、配件、iPad及案發身穿衣物。被告與警方錄影會面時，承認案發時帶同航拍機到中環欲拍攝友邦嘉年華情况，因無留意飛行高度限制而與航拍機失聯。

【案件編號：ESCC1233/21】