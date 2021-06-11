加熱煙持份者組聯盟 倡規管非禁售

稱不同電子煙 全禁不合理

全港報販大聯盟主席廖社青批評，政府一刀切禁止加熱煙於理不合，稱加熱煙及電子煙屬完全不同產品，後者大多不含煙草，修例卻把兩者綑綁處理；而加熱煙及傳統煙同屬煙草產品，政府卻不禁後者。

加熱煙用家關注組代表盧啟律稱，全球約64個國家基於科學數據立法規管加熱煙，港府做法與世界大趨勢背道而馳，而身邊朋友亦紛紛轉食加熱煙，「全禁只會逼他們重食傳統煙」。他建議，港府將加熱煙納入現行控煙框架規管，便可防止青少年接觸，同時讓成年煙民有正規途徑購買。

香港報販協會主席林長富認為，政府「禁賣不禁食是荒謬」，市民仍可透過網上及其他非法途徑獲取加熱煙，又提及不少議員都不贊成草案。他強調「不是鼓勵市民買煙養我們，只是希望打擊黑市私煙」，業界願把好關，絕不向18歲以下出售加熱煙。

吸煙委：絕不接受只規管

吸煙與健康委員會回應， 任何吸煙產品均危及健康，包括加熱煙，委員會絕不接受對加熱煙只作規管，並認為有必要於任何另類吸煙產品廣泛普及前全面禁止，以堵截青少年及不吸煙者開始吸煙的途徑。

對於有團體促政府以規管取代全禁加熱煙，委員會主席湯修齊表示，多年來控煙工作一直教育及鼓勵市民徹底戒煙及遠離所有吸煙產品，而非轉用其他同樣含有害物質的產品，否則更難推動「全面禁煙」。