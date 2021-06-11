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3半山百年水庫列一級建築

【明報專訊】繼深水埗主教山及油麻地兩個配水庫被列一級歷史建築後，古物諮詢委員會昨通過另外3個位於中半山的戰前配水庫列為一級歷史建築，分別為山頂食水配水庫、歌賦山食水配水庫及半山雅賓利食水配水庫，並諮詢公眾1個月，再確認評級。另外，雅賓利食水抽水站擬列為三級歷史建築，惟多名委員認為應獲更高評級，古諮會交還古蹟辦重新審視。

雅賓利抽水站倡升級 發還重審

深水埗主教山配水庫險被拆卸事件惹起關注，後來發現本港尚有最少4個配水庫屬戰前建築物。古諮會今年3月通過將主教山及油麻地食水配水庫列為一級歷史建築，並諮詢公眾1個月，昨正式確認兩個配水庫為一級歷史建築。

古蹟辦館長張雅茵表示，雅賓利食水配水庫建於1888至1889年，現時仍供水予上環、中環及半山一帶。該配水庫建成時是露天配水庫，1953年加建上蓋，天花有橫樑支撐，現時仍保存建成時原貌。

同位於馬己仙峽道的雅賓利食水抽水站擬列為三級歷史建築，政府代表稱，該抽水站1938年建成，屬現代風格建築，設特闊屋簷遮光擋雨，內有昔日以柴油推動的泵房，亦設有吊機等裝置，最終古諮會認為應獲更高評級，交還古蹟辦重新審視。

古諮會委員何鉅業認為，該抽水站外表平凡，但保養良好，屋簷設計充滿智慧，應獲更高評級。

水庫仍在運作 建議虛擬導賞

另有委員認為，雅賓利食水配水庫仍在運作，評級後難開放予公眾，建議政府透過虛擬影像導賞，讓市民在網上欣賞配水庫的建築特色。

至於1897年建成的山頂食水配水庫，為薄扶林供水系統一部分，具拱頂設計特色；歌賦山食水配水庫建於1903年，以工字鐵、花崗岩及磚柱等多種建築材料建成，反映時代進步，其後的配水庫大多以混凝土為原材料。兩個水庫至今同樣仍在運作。

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