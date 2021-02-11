平機會撐同樂運動會 籲勿污名化 朱敏健：議員部分批評有偏離 梁美芬：政府不應「高調落水」

平機會昨表示，未就議員批評運動會的言論接獲投訴或查詢。

朱敏健表示，平機會早前去信政府，希望當局在場地等支持運動會，亦有與主辦單位保持聯絡，提供協助。

朱：無關宣揚同婚 勿上綱上線

朱敏健昨在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，同樂運動會經正式申請手續，每個市民都可參加，運動會宣揚平等共融多元理念，並非宣揚同性婚姻，「兩者之間差好遠同無必然關係，希望唔好將運動污名化」，應採取包容及尊重的態度看待運動會。

梁：運動會本質推動同志運動

不過，經民聯梁美芬在同一節目反對政府「高調落水」支持舉辦同樂運動會，她認為運動會本質推動同志運動，並不是普通運動會，不應用政府名義支持在社會引起爭議的意識形態。她稱政府及平機會應保持中立，即使要做，亦應由民間做。

新民黨主席葉劉淑儀前日在立法會會議向政府提出口頭質詢，關注政府如何協助同樂運動會主辦單位預訂運動場地，其間多名議員發言表示不支持是次活動，當中何君堯斥活動「有失體面」，又擔心下一步會是爭取同性婚姻合法。

民政事務局長徐英偉當時稱，主辦單位可按既定程序申請使用康文署場地，政府樂意提供協助。