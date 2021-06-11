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綠置居截表 公屋聯會料新申請翻倍

【明報專訊】新一期綠置居昨截止申請，交表情况冷清，昨早至下午4時僅約60人前往觀塘房委會綠置居銷售小組遞表。不過，由於今期推售2100多個鑽石山啟鑽苑單位及800伙租置計劃回收單位，公屋聯會估計新申請會較上一期倍增，料可達逾1萬份，並稱今期申請反應踴躍，未來可增加租置回收單位的推售數量。

昨日傍晚觀塘開源道房委會綠置居銷售小組現場氣氛冷清，最後半小時不足10人「衝線」交表；據記者下午2時起在場所見，直至4時的兩小時內亦僅約10人交表。有市民交表後參觀單位模型和簡介，亦有早前已交表的市民特意前來了解心儀屋苑的情况，惟交表人數未見踴躍。有市民到場才得悉昨日截止申請，慌忙詢問如何處理申請表。

今期綠置居除啟鑽苑的2112個單位，還有517個青衣青富苑及8個柴灣蝶翠苑重售單位，以及租置收回重售約800個單位。今期預計會在7至8月攪珠，9至10月揀樓。

遞表者心儀啟鑽 中籤信心不大

與母親和胞姊居於大角嘴海富苑的黃先生首次申請綠置居，他既擔心日後入息超過公屋限額又「想上車」，心儀啟鑽苑大單位，看中屋苑景觀和裝修不俗，交通設備齊全，加上本身在觀塘工作，認為該屋苑位置方便。

聯會不斷收查詢 租置尤多

同樣首次交表的韓先生稱，本身居住的德朗邨3人單位太細，冀購買啟鑽苑第五座的大單位，認為價錢吸引之餘，交通亦方便，但中籤信心不大，「假如啟鑽苑被揀晒，其他兩個（屋苑）都會考慮」。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，聯會於申請期間不斷收到居民查詢，尤其有關租置回收單位，當中部分人更是從未申購居屋或綠置居，反映啟鑽苑及租置回收單位吸引力大。

倡續推租置回收單位

他稱，上期綠置居接獲4.8萬份申請表，其中4.4萬份來自上期居屋的綠表申請，新申請僅4000份；至於今期綠置居已有3.3萬份今期居屋綠表申請，他估計新申請可達逾1萬份甚至超過1.2萬份，較上期多兩倍，令整體申請達4.5萬至4.6萬份。招國偉稱，租置回收單位受歡迎，可令房委會繼續推行回收銷售計劃，並收回更多單位增加推售數量，以滿足綠表者置業需求。

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