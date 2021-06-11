港聞

港聞二

新選制矮化立會 官員趨傲慢 憂權力不受制 市民只能盼明君

【明報專訊】中央重塑香港選舉制度，並多次強調「行政主導」。政治學者葉健民分析，北京近年淡化「三權分立」，修改選舉制度旨在令「行政主導無往而不利」、矮化立法會角色，「（未來立法會）要配合特首施政，可以提出一些意見，但不要添煩添亂，不能像以前一般拖後腿」。他憂慮，議員不盡職監察，已逐步孕育出傲慢的官員文化，不願接受任何批評。

政策預早諮詢議員 「還要召開立法會？」

下屆立法會直選減至20席，葉健民說市民透過選票選出心儀者的機會減少，立法會的代表性下降。他預計新制度保障不會有「麻煩友」進入議會，議會內無真正的反對聲音，港人已視立法會為「走過場」的地方。有建制派表示，政府提政策方案前會預先諮詢議員，所以多數法案可獲立法會通過；然而葉健民質疑，「如果所有事情都在背後完成，還需要召開立法會嗎？」強調審議過程重要，能彰顯民意。

特首遇不同意見 動輒斥「別有用心」

入境處早前公開反駁審計報告，葉健民形容報告近乎道德式的批評仍引起反彈，顯示官員敵視內部監察系統，連「自己人」亦不能批評。他說，《港區國安法》、修訂選舉制度等改變政治環境，官員的態度亦隨之改變，「例如特首（林鄭月娥）一遇上不同意見，便提出『所謂專家、所謂學者』，很容易就斥他人『別有用心』」。

隨着傳媒、立法會對政府的監察功能削弱，葉健民憂慮當權力不受制約，政府內部或出現腐敗，為管治質素帶來隱憂，「最後只能聽天由命，希望那一班官員是好人……類似古代人，希望有一個好的皇帝出現，如果不好，便希望他生的兒子是好的」。

（管治系列之五）

相關字詞﹕行政立法關係 葉健民 選舉制度 立法會選舉

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