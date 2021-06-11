葉健民：換特首可重塑政府公信力 稱林鄭難挽市民信任 倡減國安系統「能見度」

明報記者 張彤

反修例風波後，葉健民認為，公信力破產是港府當前最大的管治危機，矛頭直指林鄭月娥。他稱，如不能還原以往的選舉制度，「換特首」亦是重塑政府公信力的辦法，新政府應把握上任後的「蜜月期」，建立較順暢的官民關係。

被問到對林太的評價，葉健民說「如果她現在離任，我會給一分」。他稱反修例風波引發香港動盪、中央高度介入、國際社會質疑「一國兩制」，一切歸咎於當日林太的錯誤判斷，「就算按國內那一套，抗疫不力都要『人頭落地』……市民不關心（林太）如何挽回信心，只是在問：點解你仲喺度？」

信任危機礙施政 抗疫工作可見一斑

信任危機窒礙政府施政，葉健民認為政府事倍功半，因不論政策是否合理，均引起市民質疑，從抗疫工作可見一斑。以自身為例，他說自己已接種新冠疫苗，但拒絕下載「安心出行」應用程式，並非憂慮軟件受政府監控，「很多市民都認為，如果有方法表達對政府的不滿，而又沒有什麼代價，我都會做。雖然沒大用處，但集腋成裘，能給予政府一個信息：我不滿意你」。

《港區國安法》生效近一年，葉健民認為現時公民社會瀰漫恐懼，「強力措施」有效打壓反抗，但由於疫情阻撓活動組織，需待疫情退卻，才能測試社會反抗情緒的「韌力」，「有一定數量的人念念不忘，就是下一波衝突的重要溫牀」。他說研究顯示，2019年反修例運動的前線示威者，亦曾參與2014年佔中運動。社會心結不斷累積，他認為最差的做法便是「叫人『向前看』」。

長時間扣押事主 警方檢控方近乎代替法庭

特首選舉明年3月舉行，對於下屆政府的期望，葉健民表示，國安法下違法的界線模糊，衆人因恐懼而自我設限，自由愈發收窄，他盼望香港恢復「法治傳統」，官員自律，不隨意警告市民可能違法，否則社會「似人治而非法治」。至於執法及檢控方面，他亦希望過程更加嚴謹，否則扣押已是懲罰事主，「交給法庭裁決，聽上去很合理，但過程已經扣押事主一段長時間，警方或檢控方近乎代替法庭」。

盼建健全問責文化 尊重傳媒監察

葉健民希望來屆政府應盡量減少國安系統的「能見度」，平衡實際需要與市民觀感，不能讓國安成為生活的一部分，否則不利社會健康發展。另外，他期望政府建立健全問責文化，並尊重傳媒等對公權力的監察，「其他的我都不敢再有太多要求」。

（管治系列之五）