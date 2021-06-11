港聞

港聞二

仙人掌早納《瀕危物種公約》 魔鬼魚鰓「祛濕」招過度捕撈

【明報專訊】海關破獲歷來最大宗海上走私案，檢總值1.2億元貨品，當中包括186公斤受管制瀕危動植物，如仙人掌、魔鬼魚等。漁護署表示，部分檢獲的仙人掌因樣子奇特，受園藝界青睞，而魔鬼魚鰓則被內地民間認為有藥用價值，兩者分別受到過度採摘和捕撈，數量不斷下降。

檢岩牡丹星兜 列附錄規管更嚴

漁農自然護理署瀕危物種保護主任劉特銓表示，多肉植物因外表奇特受園藝界青睞，令非法採集頻繁發生，從而受瀕危威脅。其中整個仙人掌科早被納入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（下稱《公約》）附錄二中的物種，案中檢獲來自中美洲的岩牡丹和星兜屬《公約》附錄一，受進一步規管。另外案中檢獲的種漆樹和棒錘樹均來自馬達加斯加，亦屬《公約》規管。

傳有藥用 內地有價有市

魔鬼魚鰓一公斤2700元

漁農署瀕危物種保護主任陳翰奇指出，涉案魔鬼魚共有11個品種，最大品種翼展可達9米，分佈全球水域。目前11個品種已被列入《公約》附錄二，其中有9個品種已被列入瀕危及易危級別。

陳翰奇稱，內地流傳魔鬼魚鰓有祛濕、治療婦女病等藥用用途，因此於內地有價有市，每公斤索價可達2700元。《公約》已受到香港法例《保護瀕危動植物物種條例》規管，進出口瀕危物種須領有公約的准許證。

相關字詞﹕瀕危野生動植物種國際貿易公約 星兜 岩牡丹 棒錘樹 種漆樹 仙人掌 魔鬼魚 瀕危物種

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