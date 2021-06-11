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史上最大宗快艇走私 檢值1.2億貨 走私客無人機睇水偷運瀕危物種

【明報專訊】香港海關與內地海關展開聯合反走私行動，瓦解一個大型跨境走私集團。香港海關本月初於流浮山破獲有紀錄以來最大宗快艇走私，拘捕4名男子，檢獲市值約1.2億元懷疑走私物品，包括大量瀕危動植物，並首次發現走私集團以無人機反監控。

中港聯合破案 港拘4人

另檢名表手袋貴價食材

4名被捕男子年齡介乎35至62歲，包括一名走私集團骨幹成員，負責安排物流走私兩地，其餘3人分別任貨倉監工及包裝工人。海關在案中檢獲市值約1.2億元物品，包括2.5萬件總值4700萬元的名牌手袋、手表等，及2.3噸總值7100萬元貴價食材包括燕窩、花膠、魚翅，以及186公斤受管制瀕危動植物包括魔鬼魚鰓、岩牡丹、星兜等（見另稿）。

天文台上周三（2日）凌晨發出紅雨警告，走私集團趁天氣惡劣，利用貨車運貨往流浮山一偏僻岸邊與一艘快艇會合。關員趁各人搬貨時採取行動，走私分子即棄貨登上快艇，往內地方向逃去。海關扣查涉事車輛，並於車上檢獲大量走私物品，包括貴價食材、名牌手表等。海關人員隨後數天突擊搜查3個位於新界的倉庫及1個住宅單位，當中在上水倉庫檢獲更多懷疑走私物品。

匪徒海陸空「睇水」

海關趁搬貨行動

海關表示，該走私集團十分警覺，對執法部門進行「海陸空」反監視，包括在涉案貨倉裝有多部閉路電視24小時監視，倉內更備有牀鋪予工人或監工休息，海上有快艇遊弋防備執法人員，陸上有成員於走私落貨點「睇水」，更使用兩部無人機於上空監控。

海關又稱，走私集團先在世界各地採購不同類型貨物，以空運或海路將貨物運送到港，並暫存貨倉，再將貨物重新包裝，趁深夜運送貨物到岸邊，以快艇高速走私貨物到內地。內地接頭人會把貨物暫存內地中轉倉，再分配內地不同城市。不法之徒又把貨物預先分類，並按照接頭人需求將貨物分批裝箱，再在箱上及袋上標上記號，方便辨識貨物及分配貨品到不同貨倉。據初步調查，案中牽涉約5至6個內地收貨人。

今年至今，海關共破獲34宗海上走私案件，比去年同期上升10%，而檢獲物品價值約4.2億元，比去年同期上升1.3倍。有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關今年破獲的走私貨物價值不斷提高，情况並不常見，估計走私集團為逃避稅項及賺取龐大的差價不惜鋌而走險。以是次檢獲貨物為例，若這批貨物能偷運至內地，可逃避稅款達1.2億港元，涉及稅項達100%至160%。

海上走私貨值按年升逾倍

自今年3月，香港海關與內地海關展開代號「迅雷」的聯合反走私行動。3月至4月期間，內地海關率先行動，於廣東、廣西、安徽等地搗破3個儲存走私貨物倉庫，拘捕11人，並緝獲2.42噸走私穿山甲鱗片，市值超過5000萬元人民幣（約6070萬港元）。

相關字詞﹕流浮山 內地 最大宗走私案件 快艇 走私

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