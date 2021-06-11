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議助商場噴「黑警死全家」「光時」判社服

【明報專訊】一名九龍城區議員助理去年初在何文田愛民商場噴上「黑警死全家」、「光復香港，時代革命」等字句，他早前在九龍裁判法院承認一項刑事損壞罪。主任裁判官嚴舜儀昨判刑指出，被告行為會引致仇恨情緒，一旦滋長會有很大潛在風險，但考慮被告有悔意，決定判處社會服務令240小時。

被告麥兆基（23歲）案發時為九龍城區議員麥瑞淇助理，他被控去年3月2日在何文田愛民邨愛民商場損壞牆壁。案情指出，巡邏警員發現愛民商場牆上啡色字句後，在附近發現被告在地下停車場遊蕩，並在身上搜出啡色噴漆。

辯方求情稱，被告認罪後還押的3星期間感到十分後悔，希望向社會各界道歉，並願意負上法律責任。被告亦向領展詢問需否賠償，領展回覆不需。

地盤工藏士巴拿光時衣囚6周

另外，網民去年5月24日發起反國歌法及國安法遊行，24歲地盤工陳鉑朗在金鐘香港公園遭防暴警員截查，警員從他袋中搜出士巴拿、索帶、印有「光復香港，時代革命」英文譯音上衣等，他經審訊後被裁定管有物品意圖摧毁或損壞財產罪成，案件昨在東區裁判法院判刑。裁判官王證瑜判刑稱，本案性質非輕微，案情亦非不嚴重，考慮當時社會氣氛及社運背景，認為判監是唯一合適刑罰，最終判監6星期。

被指偷外賣袋帶署 外賣員否認襲警

此外，案發時擔任foodpanda外賣員的趙康勝（21歲）今年1月2日在天水圍銀座外遇警方截查，銀包被搜出一張印有「光復香港，時代革命」卡紙，一度被指涉盜竊外賣袋被捕。他其後涉在天水圍警署內以頭襲擊警長，昨在屯門裁判法院否認一項襲警罪名，案件押後7月25日作審前覆核，以待辯方為被告索取精神報告，其間被告續准保釋。

【案件編號：KCCC201/21、ESCC2300/20、TMCC629/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕襲警罪 管有物品意圖損壞財產罪 刑事損壞 光復香港　時代革命 黑警死全家 反修例運動

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