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磚擲水炮車少年感化改判勞教所

【明報專訊】民陣去年元旦發起大遊行，18歲男生當晚在灣仔向水炮車擲磚及藏有槌仔等，他承認刑事毁壞和管有物品意圖損壞財產兩罪後判感化18個月。律政司於東區裁判法院提出刑期覆核遭拒，早前再向上訴庭提出刑期覆核。上訴庭裁定原審裁判官原則有錯，昨改判男生入勞教中心。

二度遭覆核 裁原審原則錯

代表被告陳業云（18歲）的大律師謝英權陳辭指出，感化官建議被告入住勞教中心或更生中心，而被告今年9月將升讀香港大學專業進修學院（HKU SPACE）二年級課程，希望盡快開學，冀上訴庭改判入羈押時間較短的更生中心。

辯方：趕不及開學 官：可申休學

法官彭偉昌聽畢指出，大專生一般可申請休學。謝英權回應稱，校方要有充足理由才接受休學，若被告判入勞教中心，恐怕趕不及開學。首席法官潘兆初遂說「我們沒有水晶球」，無法預料被告羈押行為是否良好，會否趕得及開學前獲釋。潘官最終表示，考慮本案嚴重程度，相信勞教中心是合適判刑。

控罪指出，被告於2020年1月1日在灣仔軒尼詩道金聯商業中心外，無合理辯解而損壞屬於政府車牌為AM9589特別人群管理車輛；以及於同日同地管有或控制一個塑料瓶載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖的有機混合物、一把美工刀、一個打火機及一把槌，意圖損毁他人財物。

【案件編號：CAAR5/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕勞教中心 刑期覆核 管有物品意圖損壞財產罪 刑事毀壞 水炮車 元旦遊行 反修例運動

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