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周庭6‧12出獄 警聯絡隊戒備

【明報專訊】前香港眾志成員周庭因前年6月21日包圍警總案判囚10個月。她目前在大欖女懲教所服刑，明日將刑滿出獄。

前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，前年6月21日包圍灣仔警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪。3人認罪，去年12月黃之鋒被判監13.5個月、林朗彥監禁7個月，周庭囚10個月。林朗彥最早服刑完畢，4月12日已出獄。本報從兩個消息渠道確認，周庭明日將獲釋，料會在早上約9時許離開監獄。

懲教沒特別安排 警：評估風險

據了解，懲教署沒有安排特別的保安措施，周庭出獄會按一般程序處理。另外，據悉屯門警區亦留意到周庭即將出獄，預料屆時會有大批記者到場採訪，可能會影響交通秩序，警方會派傳媒聯絡隊到場戒備。

懲教署昨表示，不會就個別個案評論。警方回應稱，會因應風險評估及行動需要作適當安排，具體部署屬行動細節，不會公開。

法庭去年12月2日判刑後，周庭被安排到中度設防的羅湖懲教所，同月底突然被調至高度設防的大欖女懲教所，並升級為「甲級犯人」（Cat. A），署方當時無提供原因。

周庭入獄前活躍經營各個社交平台，包括YouTube、Twitter、facebook、Patreon等，懂得日文的她吸引不少日本人關注，並在其帖文留言支持。不過，周庭各個社交平台近月沒有更新，facebook最新帖文是由管理人在2月16日發布。帖文引述周庭友人探訪情况，透露她仍在努力適應監獄生活，「坐監期間，精神和身體狀况都吃不消。希望6月出冊後可以暫時休息，休養身體。希望可以有休息的空間」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕包圍警總 反修例運動 香港眾志 周庭

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